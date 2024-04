“Yo cuando voy a la casa de Juana me da todo lo de la huerta... Y me voy con un hambre... Porque me da de comer todo verde... Y yo no soy del todo verde, no soy así. Yo como compacto...”, expresó Mirtha, totalmente sincera, mientras su nieta y todos los presentes en el estudio reían a carcajadas.

“Cuando me vuelvo en el auto siento un hambre. Decí que siempre llevo alguna galletita”, admitió la conductora. “Siempre... Y chocolates”, sumó Juana. “Esto es una confesión”, cerró Legrand, divertida. ¡Lo dijo!