Mirtha Legrand sobre la muerte del Indio: "Me afectó muchísimo"

Las declaraciones de la diva tuvieron lugar antes de ingresar a una función de Billy Elliot en el Teatro Ópera. Acompañada por su jefe de prensa, Alejandro Veroutis, y por su amigo Héctor Vidal Rivas, Mirtha fue recibida con aplausos y muestras de afecto por parte del público presente.

Mientras avanzaba entre la gente, una cronista de LAM (América TV) aprovechó para preguntarle por la partida del músico. Fue entonces cuando la conductora recordó una cuenta pendiente que nunca pudo concretar en televisión. “No pudo venir nunca a mi mesa. Una lástima”, comentó Mirtha Legrand, haciendo referencia a la ausencia del artista en su histórico ciclo.

Más adelante, al ser consultada sobre cómo había tomado conocimiento de la noticia, explicó que se enteró a través de la radio y reconoció que el hecho la afectó profundamente. “Me afectó muchísimo. Lo admiraba mucho”, aseguró con visible emoción.

La desaparición física de Solari, ocurrida el viernes 5 de junio, sacudió a gran parte de la escena artística y cultural del país. De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, el resultado preliminar de la autopsia determinó que el músico murió como consecuencia de un ACV hemorrágico. Además, el informe indicó que el deceso se produjo durante la madrugada.

Por otra parte, según los testimonios reunidos por la Justicia que interviene en la investigación, el episodio habría ocurrido antes de que el cantante ingresara a la pileta climatizada cubierta de su vivienda, motivo por el cual tras sufrir el ACV cayó al agua ya sin vida. Esta hipótesis se desprende luego de que la autopsia revelase que no se encontró agua en los pulmones del músico.

Dueño de una trayectoria que marcó a generaciones enteras, Carlos Indio Solari construyó una obra que trascendió estilos y épocas. Su partida representa un golpe emocional para millones de seguidores que encontraron en sus canciones una referencia artística y cultural ineludible.

Fiel a su perfil reservado y alejado de las exposiciones mediáticas, el músico pasó sus últimos años en Parque Leloir, partido de Ituzaingó. Su última aparición pública había tenido lugar en enero, cuando envió un mensaje luego de recibir el reconocimiento Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires.