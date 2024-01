Milett Figueroa reveló por qué Marcelo Tinelli es el amor de su vida

Milett también se refirió a su salida del Bailando 2023 luego de una lesión. “Nunca pensé que iba a ser eliminada por una lesión. Me costó aceptarlo, soy bastante competitiva. Siempre me ha gustado llegar hasta el final. Pensé en infiltrarme, pero soy alérgica a los corticoides. No me pudo infiltrar...”, explicó.

Por último, la modelo se lamento por no haberse despedido de la competencia como ella hubiese querido. "Quería despedirme de diferente manera, con un baile o algo así, o con lo que estaba preparando, pero bueno, en el momento que estuve lo disfruté un montón, disfruté muchísimo esa temporada y bueno, aproveché muchísimo para dar a conocer mi país, mi gastronomía, conocí el amor, al amor de mi vida como le digo”, concluyó.

Se conoció el video del ensayo donde Milett Figueroa sufrió la lesión que la dejó fuera del Bailando 2023

Luego de que se haga oficial la eliminación de Milett Figueroa del Bailando 2023 (América), se dio conocer el video de la coreografía que estaba ensayando la participante cuando sufrió la lesión.

“Lo primero que voy a decir como pareja de ella es que, lamentablemente, Milett no sigue en el programa porque está lesionada. Por eso vino el doctor Furman y ya es una decisión médica", fueron las palabras de Marcelo Tinelli al anunciar su salida.

En medio de la angustia por no poder seguir en el certamen, el coach de la modelo peruana compartió en sus redes historias un fragmento de la coreografía y escribió: “Un ensayo y había salido esto. Ya fue, ¿sale mostrarla en la plaza?”.

En el clip, se puede observar como en reiteradas ocasiones Milett tiene marcados movimientos de cabeza, los cuales finalmente le generaron la lesión cervical.

“Milett no quería mostrar este ensayo para no dar lástima, ni mostrar un trabajo a medio hacer. Pero lo subió su coach de dos galas", comentó Ángel de Brito al citar el video en su cuenta de X.