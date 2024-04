Milett Figueroa habló de su relación con las hijas de Tinelli

“Mi papá falleció hace muchos años y cuando mi mamá me dice que ha conocido a alguien yo soy re celosa, las mujeres con los papás son re celosas. Pero nunca he sentido algo raro en la relación de nuestro vínculo, una falta de respeto, una mirada rara, nunca”, aseguró la mujer de Marcelo.

Por último, definió su relación con las chicas día de hoy y cerró: “A mi no me gusta fingir ningún tipo de vínculo pero no existe un vínculo malo tampoco, no es que seamos mejores amigas y salgamos solas, que me encantaría, pero no es que tampoco nos llevemos mal. Nos estamos conociendo”.

La propuesta de Sabrina Rojas a Marcelo Tinelli en medio de rumores de crisis con Milett Figueroa

Anoche en Pasó en América, Sabrina Rojas le hizo una propuesta audaz al aire a Marcelo Tinelli, en medio de los rumores de crisis del conductor y la modelo Milett Figueroa. ¿Qué le dijo?

La modelo y su compañero, Tartu, mencionaron al aire que ellos están muy cómodos con su horario. Y le advirtieron al número uno de la TV que no piensan moverse cuando arranque la nueva edición del Bailando.

Marcelo envió un mensaje de audio a la producción de Pasó en América y le hizo una importante aclaración: "¿Cómo anda Tartu, querido? ¿Cómo anda Sabri? ¿Qué dice Sabri? Veo que anda en comidas con gente, que la involucran con gente, yo la banco, es mi amiga. Escuchen, no entiendo, ¿ustedes van a seguir ahí?, ¿no van a entregar el horario? Miren que vuele el Bailando y los mando de 4 a 6 de la mañana en vivo".

Después de escuchar al conductor, Sabrina le contestó tajante. "De acá no nos movemos. Si viene el Bailando, Tartu y yo vamos al jurado. Y otra cosa, no estoy en comida de nada, Marce. Presentame a un amigo y vamos los cuatro a comer, con Milett a Punta del Este", fue la respuesta de la diosa.