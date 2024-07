"Me parece atractivo": Yuyito González elogió a Javier Milei

Yuyito González habló luego de su velada con Javier Milei en el Teatro Colón. Y aunque evitó confirmar un romance, dejó la puerta abierta para que el destino la sorprenda, y él también. “Lo pasé hermoso, me encantó la ópera. Me encantó la compañía. Me llamó él para invitarme. Nada. Le dije que sí enseguida. Me pareció un plan lindo. Ya habíamos tenido contacto cuando yo fui al Luna Park, ahí charlamos”, expresó.