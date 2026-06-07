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Mauro Icardi se reencontró con sus hijas

El intercambio se desarrolló en un clima mucho más distendido que en ocasiones anteriores. Antes de partir junto a su padre para comenzar el período de convivencia acordado, las nenas se despidieron afectuosamente de Wanda.

Finalmente, después de varios meses, reclamos y negociaciones que venían con altibajos constantes, Mauro Icardi logró reencontrarse con sus hijas -Francesca e Isabella- en un marco de acuerdo con Wanda Nara que fue más ordenado de lo habitual, aunque no exento de exigencias previas de ambas partes. La sorpresa fue que la mediática estuvo acompañada de Martín Migueles.

Como se observa en el video al que accedió PrimiciasYa, el intercambio se desarrolló en un clima mucho más distendido que en ocasiones anteriores. Antes de partir junto a su padre para comenzar el período de convivencia acordado, las nenas se despidieron afectuosamente de Wanda. En medio de esa escena familiar también se produjo un momento que llamó la atención: el empresario se acercó a y ambos intercambiaron un breve saludo protocolar, marcado por un apretón de manos y una actitud cordial, aunque distante.

Las imágenes reflejan el cambio de tono que acompañó esta nueva etapa del proceso, en la que las partes buscaron evitar conflictos y priorizar el bienestar de las menores por encima de las diferencias que mantuvieron durante los últimos meses. En ese contexto, la periodista Naiara Vecchio destacó el clima en el que se desarrolló el encuentro y compartió su mirada sobre la escena.

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"Habemus paz: Mauro Icardi se reencontró con sus hijas, con Wanda Nara y Martín Migueles como intermediarios. Con un mejor diálogo entre las partes, Icardi aceptó llevarse a las 5 mascotas de Francesca e Isabella durante las tres semanas que estarán con él y la China Suárez", escribió Vecchio.

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FUENTE: PrimiciaYa

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