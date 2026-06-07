Finalmente, después de varios meses, reclamos y negociaciones que venían con altibajos constantes, Mauro Icardi logró reencontrarse con sus hijas -Francesca e Isabella- en un marco de acuerdo con Wanda Nara que fue más ordenado de lo habitual, aunque no exento de exigencias previas de ambas partes. La sorpresa fue que la mediática estuvo acompañada de Martín Migueles.
Mauro Icardi se reencontró con sus hijas
El intercambio se desarrolló en un clima mucho más distendido que en ocasiones anteriores. Antes de partir junto a su padre para comenzar el período de convivencia acordado, las nenas se despidieron afectuosamente de Wanda.