Matías Martin y "el legado" de conducir junto a su hijo

La idea original no contemplaba romper el molde de esta manera, pero cuando el productor Martín Kweller volvió a tentarlo una vez más con un proyecto para televisión a él se le ocurrió un nuevo giro: “Yo me quedé pensando y lo asocié con que siento que mi hijo está en un momento perfecto para esta locura que se me ocurrió. Así que les devolví una idea: ‘¿Sabés cuál es el legado? Mi hijo es mi gran legado’”.

“El legado es que un papá conduzca el programa con su hijo y que en vez de que venga gente a contestar, vengan padres e hijos, madres e hijos y todos los cruces posibles. Dimos vuelta el formato y se los propuse. Me ofrecieron hacer un ensayo y el pibe la rompió. Ahí ya empezaron a programar cuándo empezar”, contó.

Y agregó: “Estoy muy contento, muy entusiasmado. Es un programa diario; así que va a ser un palo y palo fuerte este verano, pero siento que era el momento ideal para Luca que no hace ni de mi secretario ni de mi asistente. Somos dos conductores mano a mano. Nada mejor para él que estar al lado mío que le tiro todos los centros. Lo que más quiero es que nos vaya bien y le vaya bien a él”.