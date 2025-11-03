Mario Pergolini se convertirá en el mejor pago de la televisión argentina

Según explicaron, el conductor solicitó un porcentaje adicional sobre la pauta comercial, además del monto fijo en divisa estadounidense, lo que lo convertiría en uno de los mejores pagos de la televisión argentina.

Pese a su reticencia inicial a volver a la TV, Pergolini logró consolidar su programa en un horario complejo, compitiendo con formatos fuertes como La Voz Argentina. Con el tiempo, Otro día perdido encontró su audiencia tanto en pantalla como en plataformas digitales, donde acumula miles de visualizaciones por episodio.

La continuidad del ciclo está garantizada hasta diciembre de 2025, y luego el equipo —que integran también Agustín “Rada” Aristarán y Laila Ruth— se tomará un descanso antes del regreso previsto para febrero o marzo de 2026.

Desde El Trece destacan que el programa mantiene una sólida pauta comercial, factor clave para la decisión de renovación. Aunque todavía no se firmaron los papeles definitivos, todo indica que Mario Pergolini seguirá otro año más en la televisión, desmintiendo, una vez más, su propia profecía sobre el final de la TV.