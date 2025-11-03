Aunque alguna vez aseguró que “la televisión estaba muerta”, Mario Pergolini volvió a la pantalla chica y lo hizo con fuerza. Su regreso con Otro día perdido, por la medianoche de El Trece, se transformó en una de las sorpresas del año, logrando buenos números y gran repercusión en redes sociales.
Mario Pergolini se convertirá en el mejor pago de la televisión argentina
El conductor de Otro día perdido continuará en la pantalla de El Trece. Tras el éxito del ciclo, Pergolini habría cerrado una renovación por una cifra cercana a los 100 mil dólares mensuales.