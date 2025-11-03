"
Mario Pergolini se convertirá en el mejor pago de la televisión argentina

El conductor de Otro día perdido continuará en la pantalla de El Trece. Tras el éxito del ciclo, Pergolini habría cerrado una renovación por una cifra cercana a los 100 mil dólares mensuales.

Aunque alguna vez aseguró que “la televisión estaba muerta”, Mario Pergolini volvió a la pantalla chica y lo hizo con fuerza. Su regreso con Otro día perdido, por la medianoche de El Trece, se transformó en una de las sorpresas del año, logrando buenos números y gran repercusión en redes sociales.

El éxito comercial del ciclo no pasó desapercibido. Según trascendió en el programa El Run Run del Espectáculo (Crónica TV), El Trece busca retener a Pergolini para el 2026, y ya habría un acuerdo prácticamente cerrado que incluye una sustancial mejora económica.

“Si ustedes pensaban que en Argentina no había dinero, es mentira. La persona que hace esta renovación se está llevando algo muy importante”, aseguraron desde el ciclo conducido por Fernando Piaggio y Lío Pecoraro, quienes revelaron que Pergolini habría pedido 100 mil dólares mensuales como parte del nuevo contrato.

Según explicaron, el conductor solicitó un porcentaje adicional sobre la pauta comercial, además del monto fijo en divisa estadounidense, lo que lo convertiría en uno de los mejores pagos de la televisión argentina.

Pese a su reticencia inicial a volver a la TV, Pergolini logró consolidar su programa en un horario complejo, compitiendo con formatos fuertes como La Voz Argentina. Con el tiempo, Otro día perdido encontró su audiencia tanto en pantalla como en plataformas digitales, donde acumula miles de visualizaciones por episodio.

La continuidad del ciclo está garantizada hasta diciembre de 2025, y luego el equipo —que integran también Agustín “Rada” Aristarán y Laila Ruth— se tomará un descanso antes del regreso previsto para febrero o marzo de 2026.

Desde El Trece destacan que el programa mantiene una sólida pauta comercial, factor clave para la decisión de renovación. Aunque todavía no se firmaron los papeles definitivos, todo indica que Mario Pergolini seguirá otro año más en la televisión, desmintiendo, una vez más, su propia profecía sobre el final de la TV.

