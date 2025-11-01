Nicki Nicole y Lamine Yamal, entre rumores de ruptura y escándalos fuera de la cancha

No pasó mucho tiempo después de que Nicki Nicole dejara Barcelona y llegara a Buenos Aires para que las sospechas de fragilidad se multiplicasen. Hay una charla pendiente, insisten. Tal vez el desenlace no esté del todo escrito. “Seguramente ella viaje para Barcelona en fin de año y a ver qué les pasa. Chicos, Nicki Nicole está soltera”, sentenció Latorre. No hay declaraciones oficiales. El silencio oficial de Lamine Yamal y Nicki Nicole retumba más que cualquier comunicado: ninguno salió abiertamente a desmentir ni confirmar la supuesta separación.

En el otro lado del océano, el futbolista mantiene la concentración. Este domingo 2 de noviembre, lo espera un partido crucial contra el Elche. Pero en España, las noticias alcanzan otros grados de especulación. Los medios hablan de fiestas, de modelos, de secretos y de una vida privada asediada. Según el fotógrafo Jordi Martín, el joven futbolista organizó una fiesta en la que se reencontró con la modelo italiana Anna Gegnoso.

¿La razón? Según la creadora de contenido Anna Gurgui, Yamal habría sido infiel a Nicki. El relato es minucioso: después de aquella derrota ante el Real Madrid, él habría aprovechado dos días libres para volar a Milán. El destino: el hotel Armani. Allí, casualidad o no, también estaba Gegnoso. Hablan de celebraciones, de amigos y de chicas que viven de su imagen. La frase que dejó helados a sus seguidores: “El futbolista se fue a dormir con Anna Gegnoso”.

Algunos buscan respuestas en la voz de los protagonistas. Y finalmente Javier de Hoyos, presentador de D corazón, recogió la reacción del deportista sobre el tema: “Me ha dicho: ‘tanto mi vida privada como mi relación con Nicki Nicole es algo que voy a alejar del ente público por todos los inventos y conclusiones que rodean toda esta situación’”. Un posicionamiento tajante: ni confirma ni desmiente. “Con esto, Lamine está dejando claro que todo lo que se dice de él es un invento y que no se va a meter absolutamente nada de lo que digan de su relación”, explicó Hoyos.

Ni Lamine Yamal, concentrado en su carrera y su partido clave, ni Nicki Nicole, sumida en sus proyectos, dieron un paso al frente para sellar con palabras lo que, quizá, ya dicta la distancia o las circunstancias. Por ahora, solo queda mirar hacia el futuro: la pelota sigue girando, las canciones suenan y la incertidumbre, esa que tanto atrae, sigue flotando entre Barcelona y Buenos Aires.