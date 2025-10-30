"
El duro descargo de Mario Pergolini contra Guillermo Moreno

El conductor sacó a la luz un viejo episodio que vivió con el exsecretario de comercio kirchnerista y festejó las dos condenas que recibió de la Corte Suprema.

Mario Pergolini recordó una anécdota que le tocó vivir con Guillermo Moreno, el exfuncionario kirchnerista conocido por su verborragia y algunos episodios donde se vio envuelto en fuertes polémicas, como cuando se mostró con un arma de fuego.

Durante su habitual editorial, en Vorterix, el exCQC no solo recordó las trabas que le puso en su momento Moreno, sino que también se mostró contento por las dos condenas que recibió por parte de la Corte Suprema.

image

Qué dijo Pergolini sobre Guillermo Moreno

Pergolini, se refirió a la situación que debió vivir cuando Moreno ostentaba un cargo en el Estado y lo difícil que se le hizo poder montar su medio de comunicación. En ese sentido, recordó que “cuando estaba armando Vorterix, ese señor no me dejó entrar a nada, me trató muy mal, me amenazó, fue un patotero, un imbécil, un mediocre, un tarado, un tipo con poca visión”, sostuvo.

Asimismo, el conductor de Otro Día Perdido confesó que “lo único que notaba era poder” y señaló que (Moreno) “en ningún momento demostró que tenía inteligencia para decir por qué se podía importar o no”.

Además, sostuvo que "por imbéciles como él, casi esto no sale y lo recuerdo muy bien. Fui testigo, nadie me la contó y sé cómo fue todo”, al tiempo que recordó que Moreno “modificó el INDEC e iba impune a todos lados diciendo porque yo puedo hablar”. Lejos de parar con las críticas, el exconductor de 'Hacelo Por Mí, disparó: “Ese pelotudo ahora recibió condena de Corte Suprema, dos, no una”.

Por último, con respecto a las dos condenas que recibió Moreno por parte del máximo tribunal, una por coactivas durante una asamblea de Papel Prensa y la otra por peculado e incitación a la violencia colectiva, Pergolini fue contundente: “se lo merecía por patotero, por mal tipo, por no tener nada para decir algo, y lo odio”. Aclaró que no consideraba necesario que fuera a prisión, pero sostuvo: “Me alegro de que haya sucedido”, concluyó.

