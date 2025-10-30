El duro descargo de Mario Pergolini contra Guillermo Moreno

Asimismo, el conductor de Otro Día Perdido confesó que “lo único que notaba era poder” y señaló que (Moreno) “en ningún momento demostró que tenía inteligencia para decir por qué se podía importar o no”.

Además, sostuvo que "por imbéciles como él, casi esto no sale y lo recuerdo muy bien. Fui testigo, nadie me la contó y sé cómo fue todo”, al tiempo que recordó que Moreno “modificó el INDEC e iba impune a todos lados diciendo porque yo puedo hablar”. Lejos de parar con las críticas, el exconductor de 'Hacelo Por Mí, disparó: “Ese pelotudo ahora recibió condena de Corte Suprema, dos, no una”.

Por último, con respecto a las dos condenas que recibió Moreno por parte del máximo tribunal, una por coactivas durante una asamblea de Papel Prensa y la otra por peculado e incitación a la violencia colectiva, Pergolini fue contundente: “se lo merecía por patotero, por mal tipo, por no tener nada para decir algo, y lo odio”. Aclaró que no consideraba necesario que fuera a prisión, pero sostuvo: “Me alegro de que haya sucedido”, concluyó.