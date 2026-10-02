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Murió uno de los fundadores de Vox Dei

La noticia fue confirmada por su hija María Victoria. El cantante tenía 76 años.

Ricardo Soulé, uno de los nombres fundamentales del rock argentino y fundador de Vox Dei, murió este viernes 2 de octubre a las 6:43, a los 76 años.

La noticia fue confirmada por su hija María Victoria, también cantante, quien comunicó el fallecimiento del histórico músico, compositor y cantante, protagonista de una trayectoria artística que se extendió durante casi seis décadas.

El deceso ocurrió pocas semanas después de que Soulé anunciara que se alejaría temporalmente de los escenarios y suspendiera sus compromisos públicos debido a un problema de salud.

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En ese momento, el artista había decidido no brindar precisiones sobre su estado y pidió respeto por su privacidad mientras atravesaba el proceso junto a sus seres queridos.

A mediados de septiembre, Soulé había expresado su esperanza de poder retomar su actividad artística y regresar a los escenarios una vez superada esta situación.

Luego de aquel anuncio, distintos referentes de la música expresaron públicamente su acompañamiento al artista. Entre ellos estuvieron Guillermo Vadalá, Carca y Fabián "Zorrito" Quintiero, mientras que su hija Vicky permaneció cerca de él durante sus últimos días.

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