Un error común puede aumentar la presión arterial en casi 7 puntos

La investigadora Sherry Liu, del Welch Center for Prevention de Johns Hopkins, lo explicó con un ejemplo concreto: una sobreestimación de 6,5 puntos puede hacer que una presión de 133 se registre como 140, el umbral que define la hipertensión severa.

Por qué ocurre esto tan seguido

El problema es que la posición incorrecta es, paradójicamente, la más común en la práctica médica. Con frecuencia, los pacientes se sientan en la camilla de examen sin apoyo para el brazo, lo descansan sobre sus piernas o lo dejan colgando mientras el médico o enfermero realiza la medición. Ninguna de esas posiciones es la adecuada.

Según la American Heart Association, casi la mitad de los adultos en Estados Unidos tiene presión arterial elevada, una condición que muchas veces no presenta síntomas evidentes y que puede aumentar el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular si no se trata. Ese contexto hace todavía más importante que las mediciones sean precisas desde el principio.

Cómo se debe medir correctamente

Las guías clínicas de la American Heart Association son claras al respecto. Para que la medición sea confiable, el brazo debe estar apoyado sobre una mesa o escritorio, con el centro del manguito a la altura del corazón. Además, la espalda debe estar respaldada, los pies apoyados planos en el suelo y el paciente debe estar en reposo y en silencio durante la medición.

La investigadora Tammy Brady, de la Universidad Johns Hopkins, destacó que los propios pacientes pueden y deben exigir una medición correcta, tanto en el consultorio como en casa. Conocer cómo se hace bien es el primer paso para no recibir un diagnóstico que no corresponde.