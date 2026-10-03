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Un error común puede aumentar la presión arterial en casi 7 puntos

Investigadores de Johns Hopkins hallaron que dejar el brazo sin apoyo durante la medición puede elevar la presión sistólica en 6.5 mmHg, afectando diagnósticos de hipertensión.

Puede parecer un detalle menor, pero tiene consecuencias reales sobre la salud. Un estudio liderado por Johns Hopkins Medicine y publicado en la revista JAMA Internal Medicine demostró que la posición del brazo al medir la presión arterial puede alterar significativamente los resultados y derivar en un diagnóstico incorrecto de hipertensión.

Los investigadores compararon tres posiciones distintas del brazo durante la medición: apoyado sobre una mesa, descansando sobre las piernas y colgando sin soporte al costado del cuerpo. Los resultados fueron contundentes.

Cuando el brazo descansaba sobre las piernas, la presión sistólica se registró casi 4 puntos más alta de lo real. Cuando el brazo quedaba colgando sin apoyo, la diferencia trepó a casi 7 puntos. Esa variación puede parecer pequeña, pero en medicina marca una diferencia crucial: puede convertir una presión normal en una hipertensión de etapa 2, con todo lo que eso implica en términos de tratamiento y medicación.

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La investigadora Sherry Liu, del Welch Center for Prevention de Johns Hopkins, lo explicó con un ejemplo concreto: una sobreestimación de 6,5 puntos puede hacer que una presión de 133 se registre como 140, el umbral que define la hipertensión severa.

Por qué ocurre esto tan seguido

El problema es que la posición incorrecta es, paradójicamente, la más común en la práctica médica. Con frecuencia, los pacientes se sientan en la camilla de examen sin apoyo para el brazo, lo descansan sobre sus piernas o lo dejan colgando mientras el médico o enfermero realiza la medición. Ninguna de esas posiciones es la adecuada.

Según la American Heart Association, casi la mitad de los adultos en Estados Unidos tiene presión arterial elevada, una condición que muchas veces no presenta síntomas evidentes y que puede aumentar el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular si no se trata. Ese contexto hace todavía más importante que las mediciones sean precisas desde el principio.

Cómo se debe medir correctamente

Las guías clínicas de la American Heart Association son claras al respecto. Para que la medición sea confiable, el brazo debe estar apoyado sobre una mesa o escritorio, con el centro del manguito a la altura del corazón. Además, la espalda debe estar respaldada, los pies apoyados planos en el suelo y el paciente debe estar en reposo y en silencio durante la medición.

La investigadora Tammy Brady, de la Universidad Johns Hopkins, destacó que los propios pacientes pueden y deben exigir una medición correcta, tanto en el consultorio como en casa. Conocer cómo se hace bien es el primer paso para no recibir un diagnóstico que no corresponde.

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