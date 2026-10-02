Liberaron al actor Maxi Ghione tras ser detenido por privación ilegítima de la libertad

La Justicia deberá determinar las condiciones específicas que deberá cumplir el actor en libertad mientras continúa adelante el proceso judicial.

La información del escándalo y detención que rodeó a Maxi Ghione se conoció en el programa LAM (América Tv) tras lo expuesto por un hombre de 43 años que había acordado un encuentro en la vivienda del artista y según su denuncia la situación comenzó a complicarse y el actor se habría negado a pagar el monto previamente acordado por el servicio recibiendo una supuesta amenaza.

"Los delitos denunciados son, en principio, privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. En este momento Ghione está detenido, alojado en la alcaidía de la ciudad de Rafaela", indicó al aire el conductor Ángel de Brito.