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Liberaron al actor Maxi Ghione tras ser detenido por privación ilegítima de la libertad

Este viernes por la mañana, el artista recuperó la libertad luego de la audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela, donde se le atribuyeron los delitos investigados en la causa.

Maxi Ghione fue denunciado por un hombre por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas, quedando el actor detenido el pasado martes tras ser hallanado en su domicilio en Lehmann, donde se secuestraron además varias armas de fuego.

Este viernes por la mañana, el artista recuperó la libertad luego de la audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela, donde se le atribuyeron los delitos investigados en la causa, según indicó el medio Diario Castellanos.

El juez resolvió otorgarle la libertad a Maxi Ghione bajo medidas alternativas, tal como había sido acordado entre la Fiscalía, la querella y la defensa legal del imputado.

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La Justicia deberá determinar las condiciones específicas que deberá cumplir el actor en libertad mientras continúa adelante el proceso judicial.

La información del escándalo y detención que rodeó a Maxi Ghione se conoció en el programa LAM (América Tv) tras lo expuesto por un hombre de 43 años que había acordado un encuentro en la vivienda del artista y según su denuncia la situación comenzó a complicarse y el actor se habría negado a pagar el monto previamente acordado por el servicio recibiendo una supuesta amenaza.

"Los delitos denunciados son, en principio, privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. En este momento Ghione está detenido, alojado en la alcaidía de la ciudad de Rafaela", indicó al aire el conductor Ángel de Brito.

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