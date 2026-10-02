Maxi Ghione fue denunciado por un hombre por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas, quedando el actor detenido el pasado martes tras ser hallanado en su domicilio en Lehmann, donde se secuestraron además varias armas de fuego.
Liberaron al actor Maxi Ghione tras ser detenido por privación ilegítima de la libertad
Este viernes por la mañana, el artista recuperó la libertad luego de la audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela, donde se le atribuyeron los delitos investigados en la causa.