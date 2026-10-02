Una persona del círculo íntimo traicionó a La China Súarez

Se trata de Caro Nolte, su manager y una de las personas más íntimas de su entorno, con quien suele viajar con frecuencia. Del círculo de Juanma Cativa, su estilista, Caro trabaja para la agencia Multitalent y, como tal, este jueves le tocó estar en Unicenter junto a Pampita, Valu Cervantes, Yoyi Francella y otras modelos que son cara de Carolina Herrera. La amiga de la China no dejó pasar ese momento laboral y lo mostró en sus historias de Instagram, con un clip que Carolina Ardohain no dudó en repostear en sus redes.

Este episodio se suma a otro que todavía sigue generando repercusión: según repasó Yanina Latorre en su programa, la China había subido un carrusel de fotos con un vestido de Carolina Herrera, y Pampita, al intentar enviarle esa imagen a otra persona por mensaje privado, terminó reposteándola por error en sus propias historias: "Se le chispoteó, para mí le quiso decir 'mirá esta pelotuda', y ahí divina, lo borró", relató la conductora.