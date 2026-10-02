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Una persona del círculo íntimo traicionó a La China Súarez

Caro Nolte, su manager y una de las personas más íntimas de su entorno, se mostró junto a Pampita.

Hace un tiempo que la China Suárez decidió frenar toda actividad laboral mientras espera que se defina la situación de Mauro Icardi, sin club desde hace meses. Pero la vida sigue adelante más allá de las puertas de la mansión de Nordelta, y los más cercanos a la China avanzan con sus trabajos y agendas. En las últimas horas, le tocó encontrarse con una publicación que, sin dudas, le generó "algo": un video con Pampita, nada menos, en las historias de una de sus amigas más cercanas.

Se trata de Caro Nolte, su manager y una de las personas más íntimas de su entorno, con quien suele viajar con frecuencia. Del círculo de Juanma Cativa, su estilista, Caro trabaja para la agencia Multitalent y, como tal, este jueves le tocó estar en Unicenter junto a Pampita, Valu Cervantes, Yoyi Francella y otras modelos que son cara de Carolina Herrera. La amiga de la China no dejó pasar ese momento laboral y lo mostró en sus historias de Instagram, con un clip que Carolina Ardohain no dudó en repostear en sus redes.

Este episodio se suma a otro que todavía sigue generando repercusión: según repasó Yanina Latorre en su programa, la China había subido un carrusel de fotos con un vestido de Carolina Herrera, y Pampita, al intentar enviarle esa imagen a otra persona por mensaje privado, terminó reposteándola por error en sus propias historias: "Se le chispoteó, para mí le quiso decir 'mirá esta pelotuda', y ahí divina, lo borró", relató la conductora.

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Pampita, lejos de esquivar la polémica, se tomó el episodio con humor y subió el ya famoso meme de "No me quemés", algo que Yanina celebró públicamente. Después, compartió un video desde Nueva York con una frase de la misma marca que no pasó desapercibida: "Tengo la mente haciendo tic tac…", una posible indirecta más para la China en medio de la seguidilla de cruces entre ambas.

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