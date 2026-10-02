Hace un tiempo que la China Suárez decidió frenar toda actividad laboral mientras espera que se defina la situación de Mauro Icardi, sin club desde hace meses. Pero la vida sigue adelante más allá de las puertas de la mansión de Nordelta, y los más cercanos a la China avanzan con sus trabajos y agendas. En las últimas horas, le tocó encontrarse con una publicación que, sin dudas, le generó "algo": un video con Pampita, nada menos, en las historias de una de sus amigas más cercanas.
Una persona del círculo íntimo traicionó a La China Súarez
Caro Nolte, su manager y una de las personas más íntimas de su entorno, se mostró junto a Pampita.