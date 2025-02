Lauty Gram dio fuerte detalles de su separación de la China Suárez

Entrevistado en el streaming de Gran Hermano, con motivo del ingreso al reality de Telefe de Lucía Patrone, su actual novia, el influencer no esquivó la consulta Nacho Castañares, Daniela Celis y Kennys Palacios sobre el tema.

“Fue algo efímero que pasó y la verdad, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, un suceso”, deslizó de entrada restándole importancia a su relación con la China; al tiempo que arremetió: : “Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual, que pasó y que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero“.

Y si bien confió no estar arrepentido de la relación, dado que aprendió a manejarse en el medio y afrontar preguntas incómodas, sobre los motivos de su separación de Suárez, Lauty Gram fue concreto. “Se terminó porque ella se enteró de que yo estuve con una chica en la Bresh. Simplemente que le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya y yo la mía y podía hacer lo que se me cante”, relató de entrada.

E inmediatamente reveló que “se enteró de eso la China, hizo un escándalo y subió una historia que decía ´No voy a confiar más en los hombres´”. “No me gustó que la mina me juzgue o que suba esa historia para hacerme quedar mal o como un pelotu… y también lo que me bardeó por chat porque yo no hice nada”, arremetió en tanto luego de asegurar que no había hecho nada ya que estaba soltero y podía hacer lo que quisiese.