Lamine Yamal blanqueó su relación con Nicki Nicole con una romántica foto

Además del ramo de flores, los pétalos de rosas y la vela en la mesa, en la foto romántica también se puede ver que ambos se están tomando de las manos mientras él la abraza.

Por el momento, Nicki no compartió la historia de Lamine en su cuenta de Instagram donde reúne más de 20 millones de seguidores.

El vínculo de Nicki Nicole con Lamine Yamal

Los rumores de romance habían empezado a mediados de julio de este año cuando el periodista español Javi Hoyos Martínez divulgó que la cantante había estado en la fiesta por los 18 años del futbolista.

Luego de eso, Nicki y Lamine dejaron varios guiños en sus redes sociales que instalaron sospechas entre sus fanáticos.

Las primeras pruebas contundentes llegaron los primeros días de agosto cuando la artista argentina fue a ver al deportista al Estadio Johan Cruyff y hasta lució una camiseta del Barcelona.