Lali Espósito visitó a Susana y dio detalles de su noviazgo

En otra parte de la entrevista, Susana le consultó: "¿Te interesaría ser mamá?". "Ay, Susana. Ya tengo que ir a cantar", dijo entre risas como queriendo esquivar el tema.

"Qué sé yo. ¿Me interesaría? Nosotros como generación nos hemos dado más changüí a la vida, a lo individual, y mis amigos, por ejemplo de mi edad, están empezando a tener hijos ahora", dijo.

"Pero no podés cuando tenés una carrera muy fuerte", acotó Susana. "Yo creo que parte de esta edad es aprender que la carrera no lo es todo y es re difícil porque te consume tu vida. Estás muy inmerso en vos mismo, en la imagen de vos mismo, y en las cosas que querés lograr antes de ciertas edades. Creo que la maternidad es algo que me aterra mucho", aseguró.

Por último, reflexionó: "No me lo impongo, pero si siento que si me saliera, creo que es importante darle bola a esos hitos tan irrepetibles de la vida y tan especiales, si así me nace, supongo que me pasará, y si no me pasa no lo habré sentido".