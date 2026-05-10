Ian Lucas habló de su paso por Masterchef y su deseo de renunciar

No obstante, la historia no terminó para nada bien. Con el correr de los meses aparecieron los conflictos, las diferencias y el distanciamiento, hasta llegar a una ruptura que lo puso en un lugar completamente nuevo para él: convertirse en tema de debate en programas y portales de espectáculos.

En reiteradas oportunidades, él dejó en claro que nada de lo que ocurría frente a cámara formaba parte de un show. Sin embargo, ella sostuvo una postura completamente distinta, situación que terminó desencadenando un fuerte descargo en redes sociales que marcó el quiebre definitivo entre ambos.

Qué dijo Ian Lucas de Evangelina Anderson

Al ser consultado por Luis Venura, Ian Lucas reconoció que hubo momentos en los que la repercusión mediática fue tan intensa que llegó a pensar seriamente en abandonar MasterChef Celebrity (Telefe) pero fue allí que se refugió en la familia.

“En una parte del certamen sentí que estaba flojo. Me estaba haciendo mal el afuera y llegué a pensar en renunciar, en tirar la toalla. Por suerte, estuvo muy cerca mi familia, mi equipo de trabajo; estaban todos atrás mío. Sentía que me iba, y desde la producción se dieron cuenta”, expresó, sin mencionar a Evangelina Anderson directamente.

“Soy muy transparente y se me nota todo. Entré en un ambiente que no era el mío, con prejuicios al principio”, reconoció, dejando en claro lo difícil que fue para él enfrentar semejante nivel de exposición mediática.

En otra parte de la entrevista, el joven fue más a fondo sobre su vínculo con la modelo. “ Aprendizaje, en todo sentido ”, resumió sobre los momentos que vivió junto a Evangelina . Entonces, Ventura quiso profundizar un poco más: “¿Aprendizaje para vos o para la otra parte?”.

“Para los dos. Fue bueno para el adentro, malo para el afuera. Ella es muy buena persona. Siento que en el adentro fue una cosa y, cuando comenzó todo lo del afuera, se empezaron a opinar cosas que no eran...”, respondió Ian, retomando un poco lo dicho anteriormente.

Luego, el influencer dejó en claro cómo manejó la situación desde su lugar: “De mi parte nunca salió nada. Nunca subí nada, nada. Siempre fue mi vida privada. Nunca se me habló desde el canal para fortalecer algo”.