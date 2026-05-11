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Entró a robar, se atascó en un alambrado y terminó golpeado por vecinos

El sospechoso habría ingresado a una vivienda del Loteo Salta II. En la fuga quedó atrapado en un alambre perimetral y fue reducido por vecinos antes de la llegada policial.

Un confuso y violento episodio se registró durante la madrugada de este lunes en Chimbas, cuando un hombre terminó detenido tras ser acusado de ingresar a robar a una vivienda del Loteo Salta II. La secuencia incluyó una fuga fallida, un cierre perimetral con alambre “corte tiburón” y vecinos que terminaron reduciendo al sospechoso antes de que llegara la Policía.

De acuerdo con la información judicial, todo ocurrió cerca de las 2:30, cuando la propietaria de la casa escuchó ruidos en el patio mientras descansaba. Al observar por una ventana, detectó a un sujeto merodeando el interior del domicilio y comenzó a pedir ayuda.

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Según consta en el legajo fiscal, el hombre escapó llevándose distintos objetos, entre ellos un bidet, un rollo de alambre, un rodillo, un parlante y un tarro de pintura látex. Sin embargo, en plena huida habría quedado enganchado en el alambre de seguridad instalado sobre la medianera de la vivienda.

La situación fue advertida por vecinos de la zona, quienes lo interceptaron en un descampado cercano y lo retuvieron hasta la llegada del personal policial. Fuentes del caso indicaron que el sospechoso presentaba lesiones visibles producto de golpes recibidos durante el incidente.

Finalmente, efectivos de la Comisaría 26 y de la Motorizada V procedieron a la detención de Oscar Antonio Ahumada, de 37 años y en situación de calle. Además, durante la fuga perdió una zapatilla y el gorro que llevaba puesto quedó atrapado en el cierre perimetral de la vivienda.

La causa quedó provisoriamente caratulada como hurto con escalamiento y es investigada bajo el procedimiento especial de Flagrancia, con intervención del fiscal Fernando Bonomo y el ayudante fiscal Gustavo Mendoza.

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