Un confuso y violento episodio se registró durante la madrugada de este lunes en Chimbas, cuando un hombre terminó detenido tras ser acusado de ingresar a robar a una vivienda del Loteo Salta II. La secuencia incluyó una fuga fallida, un cierre perimetral con alambre “corte tiburón” y vecinos que terminaron reduciendo al sospechoso antes de que llegara la Policía.
Entró a robar, se atascó en un alambrado y terminó golpeado por vecinos
El sospechoso habría ingresado a una vivienda del Loteo Salta II. En la fuga quedó atrapado en un alambre perimetral y fue reducido por vecinos antes de la llegada policial.