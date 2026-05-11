Entró a robar, se atascó en un alambrado y terminó golpeado por vecinos

Según consta en el legajo fiscal, el hombre escapó llevándose distintos objetos, entre ellos un bidet, un rollo de alambre, un rodillo, un parlante y un tarro de pintura látex. Sin embargo, en plena huida habría quedado enganchado en el alambre de seguridad instalado sobre la medianera de la vivienda.

La situación fue advertida por vecinos de la zona, quienes lo interceptaron en un descampado cercano y lo retuvieron hasta la llegada del personal policial. Fuentes del caso indicaron que el sospechoso presentaba lesiones visibles producto de golpes recibidos durante el incidente.

Finalmente, efectivos de la Comisaría 26 y de la Motorizada V procedieron a la detención de Oscar Antonio Ahumada, de 37 años y en situación de calle. Además, durante la fuga perdió una zapatilla y el gorro que llevaba puesto quedó atrapado en el cierre perimetral de la vivienda.

La causa quedó provisoriamente caratulada como hurto con escalamiento y es investigada bajo el procedimiento especial de Flagrancia, con intervención del fiscal Fernando Bonomo y el ayudante fiscal Gustavo Mendoza.