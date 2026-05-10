Estalló la guerra en Gran Hermano contra un participante

En medio del escándalo, Luana Fernández encaró directamente a Manuel en la cocina y le dejó en claro que sabía de las supuestas charlas de complot con Nazareno.

Pero el conflicto no terminó ahí. Horas más tarde, durante un juego propuesto por Gran Hermano, Emanuel volvió a ir contra Manuel y aseguró que el participante le había faltado el respeto a Yanina Zilli.

El fuerte cruce que hizo explotar la casa de Gran Hermano

“Está re nervioso porque él se mandó el moco. Pero cómo le va a decir eso a una señora”, lanzó Emanuel delante de varios compañeros.

Yanina Zilli, sorprendida, reaccionó: “¿‘Cerrá el orto’ me dijo? Yo pensé que me lo había dicho Juani”.

Mientras tanto, Danelik también se sumó a las críticas y disparó: “Yo siempre dije que estaba haciendo un personaje. Y siempre trata mal a las chicas”.

La tensión siguió escalando y hasta Cinzia Francischiello intervino con una frase letal: “Se caen las caretas”.