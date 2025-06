Lali Espósito habló acerca de la discusión entre Milei y Darín

Sobre las figuras públicas que no opinan sobre la situación actual del país, argumentó: "Cada uno hace lo que quiere. Entiendo perfectamente a quien no quiere opinar y quien no quiere recibir eso que viene después de opinar. Me parece mal que alguien no pueda opinar, sea lo que sea que opines: que te encanta Milei o no, o de lo que sea. Todos deberíamos poder y no sentir que te atacan con un nivel de saña letal".

En esta misma línea, sostuvo que en un país democrático, "todos deberíamos tener un ida y vuelta". "Se torna difícil con una persona que solo llama mandriles a quienes no opinan como él. Yo vivo en este país, es donde aporto, es de donde soy, y es raro no sentirte representado, y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de un primer mandatario", concluyó.