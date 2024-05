Todo comenzó cuando Karina Mazzocco le hizo la pregunta obligada a su invitada: “Marina, ¿esta relación está completamente terminada?”, indagó. A lo que la panelista se sinceró sin tapujos: “Yo lo amo, Karina, ya te lo dije. ¿Cuántas veces más te lo voy a decir? Yo lo amo locamente”.

En cuanto a los sentimientos del periodista, la hermana de Iliana Calabró prefirió mantenerse cauta: “Eso pregúntaselo a él, no lo voy a hablar por él. Yo lo amo y nada me haría feliz que decirles un día ‘chicos, nos casamos’. No quiero invadirlo, no me gusta eso, pero te puedo hablar de mí. Yo estoy enamorada y lo amo con todo mi corazón”.