Confuso escándalo: Wanda Nara e Icardi discutieron a los gritos y debió intervenir la Policía

En paralelo, intervino la Fiscalía de Género de Tigre en una causa caratulada como "lesiones". El futbolista se negó a declarar, mientras que la empresaria prestó testimonio en la investigación acompañada por sus abogadas. La disputa, que hasta hace días se dirimía en expedientes civiles por el divorcio y por las salidas del país, volvió así al terreno de la Justicia penal.

La ambulancia, además, tuvo un recorrido previo: pasó por un hospital de Dique Luján para revisar a "un personaje de esta historia" antes de que las partes se dirigieran a la Fiscalía, según precisó Ochoa. En los videos que se difundieron se ve parte del cuerpo de Icardi y se lo escucha decir: "Está conmigo. Es mi responsabilidad. Punto".

El cruce llega en un momento particular para el delantero, que la semana pasada había hablado de su vida personal en una entrevista con el diario italiano La Repubblica. Sobre el divorcio, aseguró que en Italia "cerró un capítulo importante" y que hoy mira "hacia adelante con serenidad". Y sobre su relación con Eugenia "la China" Suárez dijo: "Con Eugenia comparto amor y complicidad. Tengo la tranquilidad de poder ser yo mismo".

No es el primer roce de la semana: días atrás, la conductora había presentado un reclamo para impedirle al futbolista salir del país y él respondió con un descargo público en el que pidió que prevalezcan "el derecho, la competencia de cada jurisdicción y el debido proceso". Mientras la causa por lesiones avanza en Tigre, ninguna de las dos partes se pronunció sobre lo que pasó en Nordelta, y la expectativa está puesta en lo que declaren ante la fiscalía.