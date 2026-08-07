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Icardi tendría un nuevo club: "Está buscando casa en Madrid"

En Sálvese quien pueda (América TV), dieron a conocer una versión que sorprendió: el delantero ya tendría definido su próximo destino, aunque no sería Italia, como había trascendido días atrás.

El futuro futbolístico de Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena. En Sálvese quien pueda (América TV), dieron a conocer una versión que sorprendió: el delantero ya tendría definido su próximo destino, aunque no sería Italia, como había trascendido días atrás.

Durante el programa, Yanina Latorre compartió la información que le llegó y aseguró que el jugador estaría cerca de continuar su carrera en España, más precisamente en el Rayo Vallecano, un equipo de Madrid.

"Me están diciendo, entre otras cosas, que alguien publicó en Twitter que Mauro Icardi ya tendría club, que sería en Madrid el Rayo Vallecano, es un equipo de la B de Madrid", contó.

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Además, la panelista contó que, según esa versión, Icardi ya estaría buscando una vivienda para instalarse en el país europeo. Sin embargo, surgió una duda relacionada con la situación judicial que atraviesa el futbolista. "Y que estaría buscando casa, pero me está diciendo Ana Rosenfeld que Mauro Icardi no puede salir del país y que sigue vigente la restricción que tiene dada por el juez Hagopián", remarcó.

"Lo aclaro porque dicen que hay como una confusión", aclaró la conductora.

De esta manera, el futuro de Icardi quedó nuevamente bajo la lupa, mientras se espera conocer si finalmente podrá concretar un cambio de club y cómo continuará la situación judicial que mantiene abierta en Argentina.

FUENTE: PrimiciaYa

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