El futuro futbolístico de Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena. En Sálvese quien pueda (América TV), dieron a conocer una versión que sorprendió: el delantero ya tendría definido su próximo destino, aunque no sería Italia, como había trascendido días atrás.
Icardi tendría un nuevo club: "Está buscando casa en Madrid"
En Sálvese quien pueda (América TV), dieron a conocer una versión que sorprendió: el delantero ya tendría definido su próximo destino, aunque no sería Italia, como había trascendido días atrás.