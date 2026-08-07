Icardi tendría un nuevo club: "Está buscando casa en Madrid"

Además, la panelista contó que, según esa versión, Icardi ya estaría buscando una vivienda para instalarse en el país europeo. Sin embargo, surgió una duda relacionada con la situación judicial que atraviesa el futbolista. "Y que estaría buscando casa, pero me está diciendo Ana Rosenfeld que Mauro Icardi no puede salir del país y que sigue vigente la restricción que tiene dada por el juez Hagopián", remarcó.

"Lo aclaro porque dicen que hay como una confusión", aclaró la conductora.

De esta manera, el futuro de Icardi quedó nuevamente bajo la lupa, mientras se espera conocer si finalmente podrá concretar un cambio de club y cómo continuará la situación judicial que mantiene abierta en Argentina.