La palabra que recibió un participante de Gran Hermano y cambia todo

En medio del entendible quiebre, Devi atinó a admitir que el mensaje era "fuerte", al tiempo que aclaró que "lo imaginaba igual", mientras Chiara fue corriendo a abrazarlo a modo de contención.

Fue allí de Del Moro le pidió que no lo viviese como algo malo sino que le pidió que lo entendiera desde "el lado de la liberación". "Vos buscabas una respuesta a un montón de cosas y acá la tenés de la gente que más te quiere y más te conoce", agregó el conductor.

"Si. Por eso yo había pedido no hablar más de eso. Algo intuía. Igual también entiendo un poco el trasfondo, así que entiendo por qué me dice eso mi familia, y me deja tranquilo", explicó Devi con su habitual calma.

Asimismo, Santiago le explicó que cuando vieron el video de quien era su pareja hasta su ingreso al reality, todos entendieron lo mismo y le hizo saber abiertamente: "Creo que al que nunca te quedaba claro era a vos. Por eso esta palabra para liberarte".

"Lo que me pasó acá es que estoy volviendo a ser quien fui siempre en realidad, sólo que me perdí un tiempo y eso me pone feliz. Aparte veo que tengo buena respuesta de los chicos que están acá, ya los siento mucho como familia. Y lo que noto ahora es que, siendo quien soy, veo que se me acercan más y me hace muy feliz: poder estar con ellos y que les guste estar cerca mío me hace extremadamente feliz dentro de la casa", confió emocionado.

Y en referencia a saber que su novia lo dejó, Juan Pablo agregó con la voz quebrada: "No me genera nada malo eso. Al contrario. Y siempre lo dije, lo hablé con Eugenia una noche, y quien no quiere estar no es tan importante en mi vida, la verdad no lo merece. Igual está todo más que bien. Es una gran persona, no digo lo contrario".

Por último, tras asegurar que no fue a la casa a hacer un show en ese sentido porque ese no es su estilo, Juan Pablo confesó que ya hizo su "duelo", tal como lo habló abiertamente cuando le cayó la ficha al pasarle un par de secuencias tras la crisis que atravesó semanas pasadas y concluyó haciéndole saber a su familia está "muy feliz".