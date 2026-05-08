Gran Hermano: Gladys "La Bomba Tucumana", a los besos con dos integrantes de la casa

La cantante puso su mirada sobre Zunino desde el día uno, llegando a dejarle en claro que le interesa entablar un acercamiento cuando ambos estén fuera de la casa. Su habitual coqueteo la llevó a enfrentarse a Luana Fernández en más de una ocasión, quien era su "interés romántico" previo a su ingreso.

Durante la madrugada de este viernes, las cámaras captaron cómo la cantante y el personal trainer compartieron un par de besos frente a sus compañeros, volviendo física su conexión.