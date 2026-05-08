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Gran Hermano: Gladys "La Bomba Tucumana", a los besos con dos integrantes de la casa

La cantante se mostró muy cerca de Franco Zunino, a quien le había declarado su interés desde el primer día, y también de Manuel Ibero.

Gladys "La Bomba tucumana" generó un gran revuelo desde su ingreso a Gran Hermano: Generación dorada, convirtiéndose en una indiscutida protagonista de esta temporada. En las últimas horas, su nombre se viralizó en redes sociales luego de mostrarse a los besos con Franco Zunino y Manuel Ibero.

La cantante puso su mirada sobre Zunino desde el día uno, llegando a dejarle en claro que le interesa entablar un acercamiento cuando ambos estén fuera de la casa. Su habitual coqueteo la llevó a enfrentarse a Luana Fernández en más de una ocasión, quien era su "interés romántico" previo a su ingreso.

Durante la madrugada de este viernes, las cámaras captaron cómo la cantante y el personal trainer compartieron un par de besos frente a sus compañeros, volviendo física su conexión.

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Horas previas a ese acercamiento, Gladys probó su suerte con Ibero. Las imágenes de la gala en vivo la captaron hablando muy de cerca y, con una voz coqueta, elogiando su perfume. A su vez, aprovechó para jugar a marcarle besos con su pintalabios en la cara. Sin filtros, le dijo: "Tenes ese perfume y después te quiero comer la boca".

Manuel simplemente se limitó a preguntarle: "¿Sí?". A lo que ella elevó la apuesta y le dijo que su "boca es tremenda" y que lo que ella quiere es que él "se la coma", previo a que Santiago Del Moro cortara la transmisión.

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