Gladys "La Bomba tucumana" generó un gran revuelo desde su ingreso a Gran Hermano: Generación dorada, convirtiéndose en una indiscutida protagonista de esta temporada. En las últimas horas, su nombre se viralizó en redes sociales luego de mostrarse a los besos con Franco Zunino y Manuel Ibero.
Gran Hermano: Gladys "La Bomba Tucumana", a los besos con dos integrantes de la casa
La cantante se mostró muy cerca de Franco Zunino, a quien le había declarado su interés desde el primer día, y también de Manuel Ibero.