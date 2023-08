La medida que pedirá Fernando Burlando contra Aníbal Lotocki

En el programa de Flor de la V, Fernando Burlando anticipó que irá a la Justicia para investigar las causas de la muerte del panelista y la responsabilidad de Aníbal Lotocki, quien le había practicado varias cirugías. "Esto tomando conocimiento público lo tendría que tomar un fiscal", advirtió y siguió: "Estos son delitos de acción pública, pero voy a hacer yo la denuncia personalmente".

El abogado reveló que Mariano Caprarola seguía de cerca las denuncias que pesan sobre el polémico médico: "Se preocupaba por lo que le pasaba a Silvina (Luna), a las chicas, y no lo que le pasaba a él. Estaba convencido de que Aníbal Lotocki era culpable de lo que le pasaba a las chicas".

Por último, Burlando mencionó que el panelista de La jaula de la moda no quería involucrarse en un juicio contra el polémico cirujano. "Estaba preocupado por su salud, pero no lo gritaba a los cuatro vientos. Y no, no quería iniciarle acciones legales", concluyó.