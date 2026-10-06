La foto íntima de Emilia Attias, por primera vez junto a su novio

Con el paso del tiempo, sin embargo, el vínculo se fue consolidando y Attias comenzó a referirse públicamente a su presente sentimental. En ese sentido, explicó que volver a enamorarse después de una relación tan extensa no fue algo que hubiera planeado, sino que todo se dio de manera natural y sin apuros.

En abril de 2026, al hablar sobre su relación con Freire, la actriz definió el proceso que atravesaron como “muy natural y muy fluido ”. De esta manera, dejó en claro que ambos fueron construyendo el vínculo de forma gradual y respetando los tiempos de cada etapa.

Ahora, varios meses después de aquellas declaraciones, Emilia volvió a mostrar una pequeña parte de su intimidad. A través de Instagram, la actriz publicó una fotografía en la que aparece abrazada a Freire durante un paseo en bote, mientras él le da un beso.

Además de la romántica imagen, Attias acompañó la publicación con una particular dedicatoria para su novio: “A vos, feliz todo ”. El mensaje, acompañado por un emoji de infinito, terminó de darle un tono especial a la postal y dejó al descubierto el buen momento que atraviesa la pareja.

El mensaje también incluyó un emoji de infinito, un gesto que sumó un significado especial a la postal y que no pasó desapercibido entre quienes siguen de cerca la vida de la actriz.

La revelación de Emilia Attias sobre su separación del Turco Naim

La separación de Emilia Attias y el Turco Naim se concretó a mediados de 2024, después de casi dos décadas de relación y una hija en común. Por aquel entonces, la ruptura estuvo precedida por distintos rumores que daban cuenta de un desgaste en el vínculo.

Tiempo después, la actriz decidió hablar en profundidad sobre aquel proceso y contó cómo fue atravesando los últimos años de la pareja. En una entrevista con Nacho Elizalde para el streaming Hispa, Attias se refirió a las diferencias que comenzaron a aparecer en la convivencia y que, con el tiempo, terminaron marcando un punto de quiebre.

Al recordar ese período, la actriz dejó en claro que la separación no fue una decisión repentina, sino el resultado de un proceso que se extendió durante mucho tiempo. "Fue un proceso, ese día vino mucho después", explicó al referirse al momento en que finalmente decidieron ponerle un punto final a la relación.

En ese sentido, Emilia detalló que uno de los principales conflictos estaba relacionado con las necesidades de cada uno y la dificultad para comprender aquello que el otro atravesaba. "Vas encontrando que tus necesidades no las entiende la otra persona. No lo estoy condenando por eso porque me parece que tenía toda la intención de querer entenderme y no lo lograba y él hacía reclamos que yo tampoco lograba entender”, explicó Emilia Attias.

A partir de esa dinámica, la actriz reconoció que durante mucho tiempo intentó sostener el vínculo y darle espacio para que las diferencias pudieran resolverse. Sin embargo, con el paso de los años comenzó a percibir que determinadas situaciones no cambiaban y que el desgaste se volvía cada vez más evidente.

"Algo de eso sucedía pero él estaba esperando que el momento pase. Le di mucho tiempo a eso y no soy una persona que se tome esas cosas a la ligera. Le di años", se sinceró sobre la manera en que fue transitando ese proceso antes de tomar la decisión definitiva.