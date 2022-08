La emoción de Montaner con una participante: "Tu le das nombre al programa"

A medida en que Ferrón iba cantando y desenvolviendo el dramatismo que le imprimió a su interpretación, los jurados iban cayendo de a uno rendidos a sus pies. Así, se la pudo ver a Soledad Pastorutti con lágrimas en los ojos y a Lali Espósito tapándose la boca, sin poderlo creer. Y mientras Mau & Ricky también la celebraban, a papá Ricardo Montaner le brotaba la emoción.

Cuando terminó la canción, la propia Julia rompió en llanto, emocionada por su propio canto. “¡Impresionante, impresionante! Creo que todos los que cantan temas de Whitney Houston, Celine Dion y Mariah Carey se meten en un terreno peligroso. Y la verdad que lo hiciste de una manera increíble, no se puede creer”, la elogió Alejandro Marley Wiebe, el conductor del ciclo, mientras la participante se secaba las lágrimas del rostro.

“Julia me encanta desde siempre y demuestra que en todos los terrenos y en todas las canciones que está para ganar La Voz Argentina. ¡Te felicito! Impresionante lo que acabás de hacer. Como siempre, pero más todavía. Gracias por este momento de emoción”, fue la devolución que La Sole le hizo a Julia.

“Mientras ella cantaba, yo pensaba: ‘Voces como las de Julia le dan sentido a este programa’. Realmente, todas las presentaciones de Julia son: ‘Ok, esta es La Voz Argentina, es un programa de canto’. Y ella es impresionante”, dijo Lali, por su parte.

Luego llegó el turno de Montaner, quien seguía notablemente conmovido por lo que había escuchado de Julia. “Ahondando en lo que dicen La Sole y Lali, tu le das nombre a este programa. Este programa existe por gente como tu. Yo espero que nuestro público, que nos hace el favor todas las noches de estar con nosotros, honre ese instrumento que Dios te regaló. Te felicito y me emociona hablar contigo, me emociona mirarte, me emociona mucho escucharte. Te felicito, amor”, le dijo el cantante, mientras Julia seguía conmovida por su propia faena. “Gracias a todos, a todos...”, atinó a decir antes de abandonar el escenario.

Sobre el final del programa, el público rubricó la gran actuación de Julia, quien arrasó en la elección: obtuvo el 47% de los votos y continuará en carrera. Todavía estaba emocionada. “Yo me caracterizo por llorar todo el tiempo y voy a aprovechar para agradecerles a todos los que votaron pero en especial quiero agradecerle a Arrecifes y a mi segunda casa, que es Salto”, dijo la participante luego de haber recibido los resultados de la compulsa.