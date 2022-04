La crítica de la ex suegra de Paulo Londra al cantante

Esta semana tuvieron una audiencia pero no lograron acuerdo y la situación se puso más tensa. Este jueves habló en Intrusos (América) la ex suegra del artista, Marina Romero, y defendió a su hija. "Se siente muy expuesta y no la pasa bien. Intenta recuperarse pero no soporta el destrato", contó.

"Rocío no soportó que abandonara a la familia. Que saliera de noche y de día estuviera ausente, que de repente se fuera a pasar unos días a una cabaña con 5 amigos y 5 amigas... son cosas que a mí no me sorprenden", expresó Marina.

Sobre la relación del cantante con sus hijas, fue dura: "Yo creo que a Isabella le tiene un gran cariño. La nena se pone feliz cuando ve al papá, generó un vínculo lindo y es a lo que uno apunta. Pero con Francisca es diferente, porque no tuvo contacto casi... no se dio la oportunidad de conocerla y amarla".

Marina contó que entiende que los vínculos no se pueden forzar, pero cree que Paulo todavía no entiende de lo que se está perdiendo: "Quizás tiene miedo... o le llenaron la cabeza...".

Por último, apuntó con indirectas a los padres del cantante: "Yo fui mamá muy joven pero si alguien se acercaba a decirme algo malo, lo tomaba con pinzas. Es uno el que tiene que ver qué hace con lo que le dice el entorno".