La confesión de Cinthia Fernández sobre su ex Martín Baclini

"¿Les gusta que Martín tenga otra novia?", le consultó a Cinthia un usuario de la red social. A lo que ella respondió con el emoji de un corazón roto: "A ninguna de las 4".

Luego, consultada sobre si se irá de vacaciones, la panelista confesó su amor por Uruguay por el vínculo familiar que la une a ese país.

"Si Dios quiere si a mi amado Uruguay (y por si no sabían toda mi familia es uruguaya menos yo) así que amo Uruguay", explicó.

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico

Desde Twitter, la panelista Cinthia Fernández lanzó una serie de mensajes contra su ex pareja y padre de sus tres hijas, Matías Defederico, dejando en claro que seguirá el tema vía legal.

"Están tan mal, el que pregunta, como el que sugiere en su respuesta que yo puedo estar enamorada de este tipo que es golpeador! Y después hablamos de evolución. Déjame de joder", lanzó la ex angelita.

Y añadió: "Porque no me denuncia si miento en esta acusación de golpeador por qué? Por favor, desde el día uno mi relación es pésima y no había ninguna mujer, y mis razones son varias y todas tienen q ver con las responsabilidades de padres".

"Todo a la justicia y a demostrar todo y cada una de las acusaciones . No más todo hasta lo mínimo a la justicia así lleve años", cerró Fernández.