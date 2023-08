La China Suárez contó cuál es la mayor crítica que recibe de las mujeres

Al tiempo que explicó: "Tenía prejuicios con eso sobre mí misma y sobre lo que tenía que hacer. Me di cuenta también que se me iba la vida y ahí dije: '¿Cómo no voy a salir si quiero salir?'. Mis hijos están bien, durmiendo, están con sus papás". E inmediatamente se refirió a la críticas, al deslizar "Sé que se me va a venir hate. Ahora no tanto igual. Pero digo: 'No me jodas'".

Además, dejó en claro cómo se toma la maternidad hoy en día. "No dejás de ser mujer por ser madre, no dejás de querer maquillarte, no dejás de tomar un fernet, no dejás de disfrutar la sexualidad ni tampoco dejo de querer ser sexy" disparó segura de sí misma.

"A lo mejor la mujer que me está bardeando por ahí estuvo casada toda la vida y no salió. Sólo se dedicó a sus hijos, no cumplió sus sueños, no se realizó como profesional. Te das cuenta de que es algo de la otra persona", concluyó filosa sobre la mirada ajena dejando en claro que no le afecta en lo más mínimo.

La China Suárez confesó qué famoso ex novio le puso su apodo: "Esto nunca lo conté"

En tanto, en otro pasaje de la entrevista radial con Kusnetzoff, Eugenia La China Suárez contó inesperadamente que fue un famoso ex novio quien la bautizó "China".

Consultada por el conductor sobre su estrecha relación con la cultura de aquel país, Andy quiso saber: "Tu mamá es de descendencia japonesa, ¿por eso te dicen la China? Podría se Japo…"

"Fue más fácil y me pusieron China. La mamá de mamá era japonesa y mi hermano se casó con Pau Fukuhara y ahora tengo una sobrinita" comenzó explicando antes de revelar que un ex famosísimo novió fue quien la apodó China.

Y mientras relataba que su hermano está muy conectado con la cultura japonesa e incluso con el mismísimo embajador, quien le hizo saber cuando su Instagram era @chinitadeamor: "todo bien, pero ella es nikkei (los japoneses que no están en Japón)", pasando luego a ser @sangrejaponesa, confesó que fue Nacho Viale quien comenzó a llamarla "China".

"¡Qué hijo de pu...! Te cag... la vida" lanzó entonces Kusnetzoff sin filtro alguno. Pero Eugenia explicó algo sonrojada: "Me empezó a decir China porque se me achinan los ojos".