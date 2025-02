La actitud de Wanda Nara en el show de L-Gante que generó indignación

La panelista de LAM (América TV) publicó un video en el que se puede ver el vallado y ella con sus nenas detrás, custodiada por personal de seguridad. “Media pila Wandu. ¡Acercate a la gente que te está esperando!”, escribió Yanina, dejando expuesta la fea actitud de Wanda.

“Me mata el corralito, la seguridad... Dios... qué te cuesta ir a saludar a la gente”, sumó. Además, Latorre aseguró que hace un mes sucedió un episodio similar: “Me dijeron que el 31 de diciembre en el parador de Punta del Este que pasó Año Nuevo hizo lo mismo: la gente le pedía fotos y decía que no”.

image.png

La provocadora reacción de Wanda Nara al ver el lujoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi están disfrutando a pleno de su romance y cerca de la vuelta del futbolista a Turquía, ambos decidieron hacer un romántico viaje a Milán, Italia.

Desde allí, la pareja compartió distintas postales y algo que llamó la atención de muchos fue la lujosa cartera Hermés que llevaba la actriz, valuada en más de 50 mil euros.

Este accesorio, fue nada más y nada menos que un regalo de Mauro Icardi, y como era de esperarse Wanda Nara no tardó en reaccionar con una picante indirecta en sus redes sociales.

Como es de público conocimiento, Hermès es una de las marcas más elegidas por la conductora a la hora de comprar bolsos, y por eso ver a la China llevando uno por las calles de Milán fue un duro golpe.

“Y Wanda te pone foto de una de sus tantas Hermés que llevó a Pinamar con el viajero que le hizo L-Gante. Es cine", resaltó @gossipeame mostrando la historia que subió la mediática.