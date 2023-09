¿Karina y El Conejo, juntos? Las pruebas del romance

“Lo que pasó es que cuando yo estuve en una fiesta, en una Bresh, se me acercó alguien y me dijo ‘mirá, yo te quiero con todo el corazón y quiero cuidarte. Quiero decirte que él sí estuvo con Karina, La Princesita’”, admitió Romero sobre las sospechas que ya tenía pero no tenía cómo comprobar.

“En ese momento no sabés cómo estaba yo… Me rompió el corazón en mil pedazos” agregó Coti, y concluyó haciendo que en ese entonces “todavía no existía esa prueba que yo necesitaba”, dando a entender que ahora sí la tiene refiriéndose a que tiene cómo demostrar la infidelidad de Conejo con Karina.

El desesperado mensaje de Coti Romero tras confirmarse la infidelidad del Conejo

Después de que quedase expuesta la infidelidad del Conejo Alexis Quiroga a Coti Romero en la pista del Bailando 2023 (América TV), pareciera que ya no queda la más mínima posibilidad de reconciliación entre los ex GH.

Es por eso que ante la cantidad de mensajes con todo tipo de agresiones que circulan en las redes sociales, la correntina salió a poner paños fríos hablándole a sus 2,6 millones de seguidores pidiéndoles que bajen un cambio.

"Buen día, subo esto para pedir por favor que dejen de atacar a las diferentes personas involucradas. Hay personas que tuvieron una hermosa actitud y mucha empatía conmigo y no se merecen eso", comenzó explicando la joven de 21 años.

"Y por otro lado, hay personas que cometieron errores pero somos humanos y ya está. Hay que aprender a perdonar, desear lo mejor y soltar. Si lo hago yo, sé que ustedes también pueden", agregó en el párrafo siguiente de su historia virtual en clara referencia a las agresiones hacia el Cone, así como su firme decisión de no volver con él.

Por último, Coti concluyó su descargo asegurando haber dado vuelta la página. "De verdad y de todo corazón, no le deseo el mal a nadie. Sé que Dios pone a todos y todo en su lugar y sé que las cosas tenían que suceder de esta manera por una razón. Lo agradezco, lo acepto y sigo adelante. Demos por terminado el tema. Los amo mucho y gracias por sus mensajes", cerró.