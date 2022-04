Karina Jelinek habló de la posibilidad de ser madre: "Ya viene, está en camino"

En medio de la fiesta, Karina dio una entrevista para Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 11), en la que lanzó una fuerte declaración relacionada con su proyecto de maternidad.

"¿Vas a pedir ser mamá cuando soples las velas?", le preguntó el movilero del ciclo de espectáculos, a lo que ella respondió "¡Ya está!", dando a entender que el proyecto ya está concretado. "¿Ya está en camino?", le repreguntó el notero. "¡Ya está cerca, no quiero hablar mucho hasta que no se concrete", respondió ella muy feliz.

Además, en un móvil con Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 10), contó que su proyecto principal para este año es ser madre y en lo que respecta a lo laboral, dijo que tiene muchos planes pero que aún no dará más detalles.

Pero no solo está en los planes de Karina ser madre, también habló de casamiento con su mejor amiga Flor Parisse. "Puede ser", dijo al periodista del ciclo conducido por Carmen Barbieri.

"Voy a alquilar un vientre. Tengo paciencia y los trámites están avanzados. Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños", declaró Jelinek el año pasado en diálogo con el periodista Ariel Wolman para Nosotros a la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 9.30).

La actriz explicó que no puede llevar adelante un embarazo por un problema personal del cual no quiere dar detalles, y desmintió de manera categórica que no quiera hacerlo por una cuestión frívola como perder su delgadez.