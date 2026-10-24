Javier Milei se mostró confiado de ser reelecto en las elecciones de 2027

A lo largo del diálogo, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de conformar una fórmula junto a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aunque prefirió diferir la confirmación para el momento en que se reúna la mesa política del espacio, la catalogó como un pilar del Gabinete y un "soldado" del proceso de reformas que encabeza La Libertad Avanza.

En el plano judicial, Milei volvió sobre las acusaciones del denominado caso $Libra tras confirmarse su sobreseimiento por inexistencia de delito. Al respecto, sostuvo que la causa formó parte de un intento de desestabilización institucional y adelantó que evalúa promover demandas legales junto a su equipo de abogados para reparar los perjuicios sufridos.