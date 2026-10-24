El presidente de la Nación, Javier Milei, analizó el panorama político de cara al escenario electoral del próximo año durante una extensa entrevista periodística concedida a Radio Mitre. Durante la conversación, el jefe de Estado afirmó sentirse "supertranquilo" respecto de sus posibilidades de conseguir la reelección y fundamentó sus expectativas en los resultados del programa económico y la desaceleración de la inflación.
Javier Milei se mostró confiado de ser reelecto en las elecciones de 2027
A un año de las elecciones presidenciales, Javier Milei brindó una entrevista radial en la que ratificó su plena confianza en obtener un respaldo en las urnas.