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Javier Milei se mostró confiado de ser reelecto en las elecciones de 2027

A un año de las elecciones presidenciales, Javier Milei brindó una entrevista radial en la que ratificó su plena confianza en obtener un respaldo en las urnas.

El presidente de la Nación, Javier Milei, analizó el panorama político de cara al escenario electoral del próximo año durante una extensa entrevista periodística concedida a Radio Mitre. Durante la conversación, el jefe de Estado afirmó sentirse "supertranquilo" respecto de sus posibilidades de conseguir la reelección y fundamentó sus expectativas en los resultados del programa económico y la desaceleración de la inflación.

A lo largo del diálogo, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de conformar una fórmula junto a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aunque prefirió diferir la confirmación para el momento en que se reúna la mesa política del espacio, la catalogó como un pilar del Gabinete y un "soldado" del proceso de reformas que encabeza La Libertad Avanza.

En el plano judicial, Milei volvió sobre las acusaciones del denominado caso $Libra tras confirmarse su sobreseimiento por inexistencia de delito. Al respecto, sostuvo que la causa formó parte de un intento de desestabilización institucional y adelantó que evalúa promover demandas legales junto a su equipo de abogados para reparar los perjuicios sufridos.

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Finalmente, al abordar el plano internacional y religioso, el Presidente se refirió a la salud del papa León XIV, expresando sus deseos de pronta recuperación y destacando que una eventual visita pastoral a la provincia y al país constituiría un hecho de alto valor para la comunidad.

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