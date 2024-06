De visita en Noche al Dente (América TV), este viernes el conductor fue directo al consultarle por sus declaraciones unos meses atrás, cuando aseguró que ella se había enamorado de Ginocchio, pero él no: “Pensaba también en este año, contaste también lo de Marcos y siento que fuiste muy valiente porque contaste que te habías enganchado pero del otro lado no”.

“Es que viste cómo soy yo, no puedo mentir. Me preguntaron ‘¿te enamoraste?’, y no pude decir que no”, admitió ella con su habitual honestidad. Y sobre por qué mantuvieron oculta la relación, una vez más Juli apeló a su sinceridad al hablar de la tremenda expectativa de los fans. “Sí, había como mucho alrededor. Eran como muchas las ganas de la gente, mucho también el momento que estábamos viviendo, fue bastante fuerte para los dos, muy nuevo todo”, aseguró.