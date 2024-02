Julieta Poggio confesó lo que todos sospechaban

"Hablemos de lo que me dijiste en la nota que te hice para El Debate, el día de la revista Caras. Dijiste “ojalá algún día sea real Marculi”. ¿Cómo están las cosas con Marcos?", le preguntó Santiago Riva Roy.

A lo que Julieta comentó: "No, ya está". Y el notero añadió: "Se murió". "Sí", sentenció Julieta. "¿Se murió? ¡No me digas eso!", le remarcó el cronista. Y la ex GH agregó: "Se murió. Lo que sigue es la amistad. Ya está".

Julieta Poggio remarcó que con Marcos "terminó todo bien" y amplió: "Lo que pasó es que fue una amistad, como siempre. Una linda relación". Y aclaró que no tendría problemas en trabajar con Coti Romero, luego de la que correntina admitió que se dieron besos con el Primo en un after.