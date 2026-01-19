Condenaron a los delincuentes de la persecución en la Circunvalación

Según la reconstrucción judicial, dos de los sujetos ingresaron a una vivienda tras trepar un muro perimetral. Una vez en el interior del domicilio, forzaron la puerta de ingreso desde el fondo, ocasionando daños en una canalización de cables y en una luminaria. El accionar fue interrumpido cuando la propietaria de la vivienda advirtió la situación y comenzó a gritar, alertando a su pareja.

Ante ello, los delincuentes huyeron por los techos, saltando hacia viviendas linderas hasta alcanzar la vía pública. En simultáneo, otro de los involucrados se encontraba sobre el techo de una vivienda ubicada frente al primer domicilio, cumpliendo funciones de apoyo. Finalmente, todos abordaron nuevamente el vehículo y escaparon por calle Santa María de Oro en dirección norte.

Uno por uno, los detenidos de la persecución en Circunvalación

La secuencia fue observada por una mujer que circulaba por la zona, quien logró fotografiar el automóvil y dio aviso al 911. Gracias a esta intervención, los sujetos fueron interceptados y aprehendidos en Avenida de Circunvalación, entre Tucumán y Avenida Rawson.

Como resultado del acuerdo de juicio abreviado, el tribunal condenó a Muñoz Olivera, Luigli Galleguillo y Heredia a nueve meses de prisión efectiva por el hecho juzgado, unificando dichas penas con condenas anteriores. De esta manera, Muñoz Olivera deberá cumplir una pena única de cinco años y nueve meses de prisión efectiva; Galleguillo, diez años y un mes; y Heredia, diez años y dos meses. En los tres casos se declaró la reincidencia y se dispuso la prisión preventiva.

En tanto, para Firmapaz se acordó una condena de nueve meses de prisión condicional.