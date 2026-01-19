"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Circunvalación

Condenaron a los delincuentes de la persecución en la Circunvalación

Tres de ellos recibieron duras condenas de prisión efectiva por tener antecedentes. En tanto, uno de ellos tiene pena condicional.

La Justicia resolvió mediante juicio abreviado condenar a las cuatro personas involucradas en el robo doblemente agravado en grado de tentativa y violación de domicilio, ocurrido en Rivadavia que originó una persecución en avenida de Circunvalación.

El pisodio tuvo lugar el 12 de enero de 2026, alrededor de las 8:38, cuando los imputados Firmapaz, Muñoz Olivera, Luigli Galleguillo y Heredia arribaron a la zona del barrio FOEVA, en Rivadavia, a bordo de un automóvil Peugeot 206 color rojo. El vehículo fue estacionado sobre calle Santa María de Oro, antes de Arenales.

Persecución en Circunvalación terminó con cuatro detenidos con antecedentes penales

Te puede interesar...

Según la reconstrucción judicial, dos de los sujetos ingresaron a una vivienda tras trepar un muro perimetral. Una vez en el interior del domicilio, forzaron la puerta de ingreso desde el fondo, ocasionando daños en una canalización de cables y en una luminaria. El accionar fue interrumpido cuando la propietaria de la vivienda advirtió la situación y comenzó a gritar, alertando a su pareja.

Ante ello, los delincuentes huyeron por los techos, saltando hacia viviendas linderas hasta alcanzar la vía pública. En simultáneo, otro de los involucrados se encontraba sobre el techo de una vivienda ubicada frente al primer domicilio, cumpliendo funciones de apoyo. Finalmente, todos abordaron nuevamente el vehículo y escaparon por calle Santa María de Oro en dirección norte.

Uno por uno, los detenidos de la persecución en Circunvalación

La secuencia fue observada por una mujer que circulaba por la zona, quien logró fotografiar el automóvil y dio aviso al 911. Gracias a esta intervención, los sujetos fueron interceptados y aprehendidos en Avenida de Circunvalación, entre Tucumán y Avenida Rawson.

Como resultado del acuerdo de juicio abreviado, el tribunal condenó a Muñoz Olivera, Luigli Galleguillo y Heredia a nueve meses de prisión efectiva por el hecho juzgado, unificando dichas penas con condenas anteriores. De esta manera, Muñoz Olivera deberá cumplir una pena única de cinco años y nueve meses de prisión efectiva; Galleguillo, diez años y un mes; y Heredia, diez años y dos meses. En los tres casos se declaró la reincidencia y se dispuso la prisión preventiva.

En tanto, para Firmapaz se acordó una condena de nueve meses de prisión condicional.

Temas

Te puede interesar