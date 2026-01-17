En el marco de una causa por lesiones en contexto de violencia de género, la policía realizó un allanamiento en la vivienda de Luis Ramón Cavanagh, exnovio de Romina Gaetani, y secuestró armas, municiones y elementos vinculados a armas de fuego.
La policía encontró una pistola y balas en el allanamiento a la casa del exnovio de Romina Gaetani
En el marco de una causa por lesiones y violencia de género, la Justicia ordenó el procedimiento que se realizó en la propiedad de Luis Cavanagh ubicada en el Tortugas Country Club de Pilar.