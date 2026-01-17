La policía encontró una pistola y balas en el allanamiento a la casa del exnovio de Romina Gaetani

Durante la requisa del domicilio, los efectivos incautaron un estuche plástico de arma de fuego, un cargador de pistola calibre 9 milímetros de color negro con 14 municiones intactas en su interior, una caja con ocho balas del mismo calibre, 23 vainas servidas calibre 9 mm y una pistola de aire comprimido calibre 4.5 de color negro.

De acuerdo al parte oficial, al momento del allanamiento no se encontraban moradores en la propiedad. Tras finalizar el procedimiento, se dio aviso a la fiscal interviniente, la doctora Marcela Semeria, titular de la UFI Especializada en Violencia de Género de Pilar, quien avaló lo actuado y ordenó el secuestro de todos los elementos incautados.

La investigación continúa en curso mientras la Justicia analiza el material secuestrado en el marco de la causa.