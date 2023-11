Julieta increpó a Marcos para saber sobre el chape con Coti

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Julieta Poggio, con quien siempre se vinculó al ganador del reality de Telefe, reveló que le preguntó si era cierto la información que arrojó la correntina.

“Con Marcos hablamos y me dio su versión. Obvio”, dijo la actriz y modelo. “A mí me parece un poco raro. Lo conozco mucho al Primo y no lo veo haciendo eso en un after”, remarcó, descreditando la versión que circuló.