Juana Viale y Mauricio Macri: El comunicado que responde lo que todos se preguntan

Sin embargo, ha sido la misma Juana Viale quien ha salido a contar la verdad de todo, a través de un contudente comunicado publicado en sus redes sociales.

image

La conductora no sólo desmintió los rumores que la vinculan sntimentalmente con Mauricio Macri, sino que además agradeció el apoyo de sus seres queridos y apuntó contra quienes difunden noticias falsas.

Juana Viale habla del supuesto romance con Mauricio Macri

He aquí el comunicado completo de Juana Viale sobre los rumores de romance con Mauricio Macri: “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente.

Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para "des" informar, lastimando y mintiendo.

A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.