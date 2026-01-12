Un momento incómodo se vivió en la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), cuando una diferencia de criterios entre Damián Betular y Germán Martitegui quedó expuesta delante de los participantes y del público. En las devoluciones, los chefs no solo marcaron opiniones opuestas sobre los platos, sino que la discusión escaló hasta generar un silencio tenso en el estudio.
Tenso cruce entre jurados de Masterchef
