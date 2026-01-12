Tenso cruce entre jurados de Masterchef

La primera chispa se encendió durante la presentación de La Joaqui. La participante explicó que había seguido una sugerencia de Betular para sumar zucchini salteado, aunque el pastelero negó haberle indicado eso. Tras probar el plato, Damián señaló: “Falta algo, no termino de definir qué. Pero a lo que ibas a hacer hay un paso, hay un trabajo”.

La tensión no terminó ahí. Minutos después, durante la devolución a Cachete Sierra, Betular confesó que el puré de arvejas le resultaba incómodo en el conjunto del plato, pero Martitegui volvió a diferir: “Casualmente, a mí la parte que menos me incomoda es la del puré de arvejas, me parece que es la más lograda”. Las miradas entre ambos volvieron a evidenciar la grieta.