Tenso cruce entre jurados de Masterchef

La diferencia de criterios entre Damián Betular y Germán Martitegui quedó expuesta delante de los participantes y del público.

Un momento incómodo se vivió en la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), cuando una diferencia de criterios entre Damián Betular y Germán Martitegui quedó expuesta delante de los participantes y del público. En las devoluciones, los chefs no solo marcaron opiniones opuestas sobre los platos, sino que la discusión escaló hasta generar un silencio tenso en el estudio.

La primera chispa se encendió durante la presentación de La Joaqui. La participante explicó que había seguido una sugerencia de Betular para sumar zucchini salteado, aunque el pastelero negó haberle indicado eso. Tras probar el plato, Damián señaló: “Falta algo, no termino de definir qué. Pero a lo que ibas a hacer hay un paso, hay un trabajo”.

La tensión no terminó ahí. Minutos después, durante la devolución a Cachete Sierra, Betular confesó que el puré de arvejas le resultaba incómodo en el conjunto del plato, pero Martitegui volvió a diferir: “Casualmente, a mí la parte que menos me incomoda es la del puré de arvejas, me parece que es la más lograda”. Las miradas entre ambos volvieron a evidenciar la grieta.

Recién con el plato de Miguel Ángel Rodríguez el jurado logró un consenso. Aprovechando ese momento, Wanda bromeó con una “buena” y una “mala” noticia. El actor anticipó que seguramente iría al delantal negro, y la conductora cerró con humor: “La buena es que parece que el jurado volvió a coincidir, uniste al jurado, eso es algo muy hermoso. Los tres coinciden en que tu plato te lleva a la gala de eliminación”.

Un episodio que dejó en claro que, además de la competencia entre participantes, puertas adentro del jurado también se juegan tensiones y miradas bien distintas.

