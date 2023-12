Jésica Cirio compartió una receta, la criticaron por los precios y su respuesta fue letal

Y aunque probablemente quien criticó a la modelo por su desconocimiento de lo que hoy cuestan las cosas, la realidad es que Jésica Cirio no dudó en responderle sin filtro.

"Te aseguro que el kilo de helado está más caro. No es una receta para hacer todos los días. Es para darse un gusto. Yo la comparto porque me encanta. El que quiere y puede hacerla, genial. Sino en IG hay un montón de recetas dulces más económicas para hacer", escribió letal la ex de Insaurralde.

En tanto, recorriendo góndolas en las dietéticas para calcular el precio del postre helado que tanto le gusta a Jésica Cirio, puede encontrarse a unos 40 mil pesos aproximadamente el kilo de pistachos, por lo que 100 gramos rondaría los 4 mil pesos. Y mientras el medio litro de leche de coco oscilaría en los 6 mil pesos y los 100 gramos de gramos de dátiles medjool a 2 mil pesos, este postre helado rondaría los 12 mil pesos.