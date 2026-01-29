La grabación de la serie sobre la vida de Moria Casán quedó envuelta en una inesperada polémica que estalló días pasados al aire de Intrusos y tuvo como protagonista a Cecilia Roth. Según contaron en el ciclo de América TV, desde la producción del proyecto no estarían del todo conformes con el desempeño de la actriz, cuya participación fue la última en grabarse. De acuerdo a la versión que circuló, la talentosa actriz habría llegado reiteradamente tarde a los rodajes, una situación que habría complicado el cronograma y encarecido los costos de la producción.
Interna en la serie de Moria: Cecilia Roth rompió el silencio
Cecilia Roth es una de las protagonistas de la serie de la vida de Moria Casán y enfrentó los rumores de conflicto en las grabaciones.