Interna en la serie de Moria: Cecilia Roth rompió el silencio

Cecilia Roth es una de las protagonistas de la serie de la vida de Moria Casán y enfrentó los rumores de conflicto en las grabaciones.

La grabación de la serie sobre la vida de Moria Casán quedó envuelta en una inesperada polémica que estalló días pasados al aire de Intrusos y tuvo como protagonista a Cecilia Roth. Según contaron en el ciclo de América TV, desde la producción del proyecto no estarían del todo conformes con el desempeño de la actriz, cuya participación fue la última en grabarse. De acuerdo a la versión que circuló, la talentosa actriz habría llegado reiteradamente tarde a los rodajes, una situación que habría complicado el cronograma y encarecido los costos de la producción.

El tema rápidamente tomó vuelo y el notero de Intrusos fue en busca de la palabra de la actriz, quien se encontraba en pleno rodaje caracterizada como La One. Por una cuestión contractual, Cecilia Roth no podía hacer declaraciones ante cámara, pero su reacción habló por sí sola: con gestos serios y una mirada incómoda, dejó en claro su malestar frente a lo que se estaba diciendo. La tensión fue tal que los propios productores evitaron dar explicaciones e incluso intentaron frenar la nota en el lugar.

Así las cosas, este miércoles Ángel de Brito llevó el tema a LAM y reveló que se comunicó directamente con la actriz para conocer su versión de los hechos. “Está muy enojada con esto que ocurrió en la nota de Intrusos. Me dijo que fue muy mala leche, por parte del cronista no del programa. Sentía que todo el tiempo la provocaba y la pinchaba”, contó el conductor, dejando en evidencia el fuerte fastidio de Roth.

De Brito fue más allá y desmintió categóricamente los rumores que circularon. “Ni la echaron, ni le sacaron escenas, ni llegó tarde. Estas son las palabras de ella, después cada uno puede ser lo que quiera”, aseguró. Además, detalló que ese mismo día se realizaba la fiesta de cierre del rodaje y que Cecilia Roth tenía pensado asistir. “Hoy fue la fiesta de final del rodaje y me dijo que va a ir porque se llevó excelente con sus compañeras, Griselda y Sofía”, agregó, y recordó que incluso compartieron una comida con la propia Moria Casán para celebrar el final de las grabaciones.

Según relató el conductor de las noches de América TV, la actriz no logra entender el origen de la versión que se instaló. “Está todo bien, no sé de dónde salió, pero ni me quiero enterar”, le dijo Roth en privado. En esa misma línea, De Brito deslizó una posible explicación: “Ella siente que alguien tiró esto para que se hable y para que la vayan a buscar, hagan notas”.

De esta manera, el enojo de Cecilia Roth quedó expuesto no solo en sus palabras, sino también en su actitud frente a las cámaras. Su reacción fue tan clara como contundente cuando, ante la insistencia del cronista, lanzó una frase que resume todo su malestar: “No me provoques”. Una polémica que, lejos de apagarse, promete seguir dando que hablar en el mundo del espectáculo.

