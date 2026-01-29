Interna en la serie de Moria: Cecilia Roth rompió el silencio

Embed

De Brito fue más allá y desmintió categóricamente los rumores que circularon. “Ni la echaron, ni le sacaron escenas, ni llegó tarde. Estas son las palabras de ella, después cada uno puede ser lo que quiera”, aseguró. Además, detalló que ese mismo día se realizaba la fiesta de cierre del rodaje y que Cecilia Roth tenía pensado asistir. “Hoy fue la fiesta de final del rodaje y me dijo que va a ir porque se llevó excelente con sus compañeras, Griselda y Sofía”, agregó, y recordó que incluso compartieron una comida con la propia Moria Casán para celebrar el final de las grabaciones.

Según relató el conductor de las noches de América TV, la actriz no logra entender el origen de la versión que se instaló. “Está todo bien, no sé de dónde salió, pero ni me quiero enterar”, le dijo Roth en privado. En esa misma línea, De Brito deslizó una posible explicación: “Ella siente que alguien tiró esto para que se hable y para que la vayan a buscar, hagan notas”.

De esta manera, el enojo de Cecilia Roth quedó expuesto no solo en sus palabras, sino también en su actitud frente a las cámaras. Su reacción fue tan clara como contundente cuando, ante la insistencia del cronista, lanzó una frase que resume todo su malestar: “No me provoques”. Una polémica que, lejos de apagarse, promete seguir dando que hablar en el mundo del espectáculo.