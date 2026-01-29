Personal de Vialidad Nacional continúa con el operativo de emergencia en la Ruta Nacional 150. Según el último reporte del organismo, los operarios y maquinistas trabajan intensamente en la remoción de sedimentos y rocas acumuladas sobre la calzada en el sector que conecta Huaco con Ischigualasto.
Vialidad Nacional sigue trabajando en la RN 150 para despejar la calzada
