Vialidad Nacional sigue trabajando en la RN 150 para despejar la calzada

Tras los desprendimientos en el tramo Huaco-Ischigualasto, maquinistas del organismo nacional mantienen las tareas de limpieza para garantizar la seguridad en la ruta.

Personal de Vialidad Nacional continúa con el operativo de emergencia en la Ruta Nacional 150. Según el último reporte del organismo, los operarios y maquinistas trabajan intensamente en la remoción de sedimentos y rocas acumuladas sobre la calzada en el sector que conecta Huaco con Ischigualasto.

Desde el distrito local informaron que la presencia de maquinaria pesada es constante, por lo que se pide a los usuarios:

  • Circular con extrema precaución.

  • Respetar las indicaciones del personal de seguridad en zona de obras.

  • Consultar el estado del tiempo, dado que la zona es propensa a nuevos desprendimientos ante contingencias climáticas.

