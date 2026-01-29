"
Un caso crítico y una respuesta ejemplar de Santa Clara San Juan

El equipo de la Clínica Santa Clara San Juan logró salvarle la vida a una paciente que llegó en paro cardiorrespiratorio y con uno de los cuadros cardiovasculares más graves y de mayor riesgo de mortalidad.

El miércoles 7 de enero, el equipo de la Clínica Santa Clara San Juan enfrentó una situación de gran complejidad. Ese día, una paciente ingresó en paro cardiorrespiratorio atravesando un infarto anterior extenso, uno de los cuadros cardiovasculares más graves y de mayor riesgo de mortalidad. La rapidez del diagnóstico, la coordinación entre los distintos servicios y el compromiso de cada profesional hicieron posible un desenlace favorable en muy poco tiempo.

Desde el primer momento, la paciente fue asistida por el equipo de Guardia y Unidad Coronaria. El Dr. Matías Motter, cardiólogo, recordó la gravedad del cuadro y la urgencia de actuar: “La paciente ingresó en paro, con un síndrome coronario agudo. Se realizaron maniobras de reanimación avanzada y logramos estabilizarla para llevarla rápidamente a Hemodinamia”.

En pocos minutos, la paciente ya estaba en la sala de Hemodinamia, donde se confirmó que la arteria responsable del infarto era la descendente anterior, clave para el funcionamiento cardíaco. Allí se realizó una angioplastia de urgencia que permitió abrir la arteria y restablecer el flujo sanguíneo. Sobre este procedimiento, el Dr. Sebastián Lerga, integrante del equipo de Hemodinamia, destacó: “Se trataba de un infarto muy extenso, con la paciente en shock cardiogénico. La angioplastia se realizó en agudo y la respuesta fue excelente. Salió de la sala con muy buen flujo en la arteria tratada”.

Sin embargo, debido a la persistencia del shock cardiogénico, a las 24 horas de la primera angioplastia se decidió realizar una segunda intervención, esta vez sobre la arteria coronaria derecha. El procedimiento se llevó a cabo con éxito, mejorando de forma marcada los parámetros hemodinámicos y permitiendo que la paciente despertara 24 horas después. Esta evolución fue determinante para alcanzar un alta médica temprana, un resultado excepcional para un cuadro tan severo.

Tras las intervenciones, la paciente continuó su recuperación en Unidad Coronaria, donde recibió medicación específica, soporte hemodinámico y monitoreo permanente. El trabajo articulado entre cardiólogos, enfermería y personal de apoyo fue clave para sostener cada paso del tratamiento.

El Dr. Marcos Masano remarcó un mensaje central para la comunidad: “Consultar a tiempo salva vidas. El diagnóstico temprano y la rápida intervención permiten limitar el daño y reducir el riesgo. Además, el rol del primer contacto en Guardia es decisivo: un RCP bien realizado puede revertir un paro cardiorrespiratorio”.

Asimismo, destacó el rol de la institución: “Contamos con todos los recursos para actuar rápido. Esto es posible gracias a una estructura que nos permite diagnosticar y tratar a pacientes de alto riesgo de manera inmediata”.

La historia de esta paciente es una muestra del valor del trabajo coordinado, de la preparación constante y del compromiso con la salud de cada persona que ingresa a la institución.

Desde la Clínica Santa Clara San Juan agradecieron a la Dirección, encabezada por el Dr. Alejandro Mattar, y a la Gerencia, por su acompañamiento permanente. Y extendieron un especial reconocimiento a todo el equipo médico, de enfermería y personal de apoyo, cuyo profesionalismo y dedicación hicieron posible este resultado.

