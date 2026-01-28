Salieron a la luz los detalles de la denuncia de Romina Gaetani a su expareja

Acto seguido, señaló: “Todos saben que las llamadas al 911 quedan registradas. Así que también vamos a solicitar que se aporten, para ver si ahí se pueden recabar más datos. Pero esa amiga habría escuchado de forma presencial, por sus propios sentidos”.

Por qué pidieron la detención de Luis Cavanagh, el exnovio de Romina Gaetani

Luis Cavanagh, la expareja de Romina Gaetani, está cada vez más complicado. Ahora Ignacio Trimarco, el abogado de la actriz, pidió la detención del empresario.

Este martes, en diálogo con DDM (América), el letrado dijo: “Este pedido de detención se funda específicamente en el arma que no aparece”.

“Se supone que él sería usuario de arma de guerra. Nosotros pedimos que esa situación se verifique, se constate. Eso efectivamente fue así: él es legítimo poseedor de arma de guerra”, expuso el abogado.

En este sentido, sumó: “Es por eso que se lo intimó a ponerla a disposición y a proceder a su secuestro. Dado que se hizo el allanamiento, en ese allanamiento se comunicaron con él y demás, y hasta el día de hoy esa arma no aparece, es que nosotros oportunamente solicitamos este pedido de detención“.

Acto seguido, ahondó en el caso: “Hay una persona imputada por violencia de género, que está en conocimiento de que tiene que entregar un arma y no está cumpliendo”.