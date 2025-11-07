La joven agredida por un jubilado perdió su licencia por "conducta temeraria"

En consecuencia, la ANSV recibió "varias denuncias ciudadanas sobre su conducta vial" y procedió a la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir por poner en riesgo a terceros. La joven deberá ser notificada y evaluada posteriormente "para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles".

El incidente original ocurrió en la tarde del miércoles en el barrio porteño de Villa del Parque. Agustina Robledo, de 23 años, dejó su vehículo mal estacionado en el ingreso de un garaje "por 10 minutos". El vecino, un jubilado, reaccionó violentamente.

En diálogo con El Trece, la víctima relató que el agresor comenzó a golpear la puerta de su vehículo con la bolsa de basura y le dio una patada a la puerta del acompañante. Cuando Agustina lo amenazó con llamar a la policía, él le propinó una trompada en la cara, causándole un corte en el labio con las llaves que tenía entre los dedos.

La joven filmó la secuencia con su celular y llamó a la policía, pero los agentes inicialmente se excusaron de detener al agresor por ser "una persona mayor". Finalmente, la fiscalía ordenó que el jubilado fuera trasladado en un patrullero. Como el agresor alegó problemas de salud (tener seis stents), fue llevado internado. Agustina, por su parte, procedió a radicar la denuncia.