La joven agredida por un jubilado perdió su licencia por "conducta temeraria"

La ANSV suspendió el registro de Agustina Robledo luego de que terceros y sus propios videos revelaran que conducía a más de 150 km/h y sin patente trasera.

El caso de la joven Agustina Robledo, agredida por un jubilado en Villa del Parque tras dejar su auto obstruyendo un garaje, tomó un giro inesperado. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) decidió suspender su licencia de conducir por exhibir una “conducta temeraria” al volante, a raíz de denuncias de terceros y el contenido viralizado en sus propias redes sociales.

La ANSV actuó tras descubrir que, gracias a la alta exposición mediática del altercado, la conductora había sido delatada por usuarios que dieron detalles de su comportamiento. El organismo remarcó que esta sanción es independiente del hecho de violencia que sufrió, pero se toma por las “imágenes que exhiben su conducta peligrosa al volante”.

Velocidad extrema y falta de patente

Según el parte al que tuvo acceso el medio Todo Noticias, la investigación de la ANSV reveló varias infracciones graves cometidas por Robledo. En sus redes sociales, la joven se mostraba manejando a más de 150 kilómetros por hora mientras se filmaba con el celular, una conducta calificada como un "logro". Lo que constituye un exceso de velocidad y distracción al momento de manejar, por otro lado, quedó exhibida la falta de la patente en el vehículo. Los funcionarios descubrieron que el auto de Robledo circulaba sin la patente trasera, lo que constituye otra "infracción grave" al reglamento de tránsito.

En consecuencia, la ANSV recibió "varias denuncias ciudadanas sobre su conducta vial" y procedió a la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir por poner en riesgo a terceros. La joven deberá ser notificada y evaluada posteriormente "para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles".

El incidente original ocurrió en la tarde del miércoles en el barrio porteño de Villa del Parque. Agustina Robledo, de 23 años, dejó su vehículo mal estacionado en el ingreso de un garaje "por 10 minutos". El vecino, un jubilado, reaccionó violentamente.

En diálogo con El Trece, la víctima relató que el agresor comenzó a golpear la puerta de su vehículo con la bolsa de basura y le dio una patada a la puerta del acompañante. Cuando Agustina lo amenazó con llamar a la policía, él le propinó una trompada en la cara, causándole un corte en el labio con las llaves que tenía entre los dedos.

La joven filmó la secuencia con su celular y llamó a la policía, pero los agentes inicialmente se excusaron de detener al agresor por ser "una persona mayor". Finalmente, la fiscalía ordenó que el jubilado fuera trasladado en un patrullero. Como el agresor alegó problemas de salud (tener seis stents), fue llevado internado. Agustina, por su parte, procedió a radicar la denuncia.

