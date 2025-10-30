Filtraron cuándo Mauro Icardi se casará con la China Suárez

Luego de tirar el bombazo, la pareja de Rodolfo Barilli se abstuvo de los detalles, y si es que hubo propuesta formal: “No voy a decir nada”.

Cuál fue el picante reclamo de la abogada de Mauro Icardi al juez por Wanda Nara

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen con el conflicto legal que mantienen hace meses por sus hijas y en ese contexto la abogada del futbolista Lara Piro cuestionó los tiempos que se está tomando el juez Adrián Hagopian.

A la espera de una resolución por la custodia de las nenas, la letrada habló con Gustavo Méndez y Facundo Ventura en el streaming de La posta del especáculo sobre la causa en cuestión y le pidió al juez mayor celeridad en los tiempos.

"Los jueces naturales deben ser respetados porque vivimos en un estado de derecho y no se pueden cambiar por antojo o porque no te gusten las resoluciones que toman. Pero otra cosa es la denegación de Justicia. En mi caso particular me resulta absolutamente reprochable los tiempos que se está tomando el doctor Hagopian", señaló la abogada de Mauro Icardi.

Sobre el polémico video donde se ve a la actual pareja de Wanda Nara, Martín Migueles, acariciando a una de las hijas de la conductora y que fue subido a las redes, Lara Piro comentó: "Nosotros le presentamos hace 15 días pidiéndole una medida cautelar por el tema de los tocamientos que vio Mauro respecto de su hija. A ver, podes coincidir o no con lo que ve Mauro y nosotras, pero tenés que resolver. 15 días para esto es un montón, por eso el límite es la denegación de Justicia y 15 días es mucho para mí".

Además, adelantó que se vienen días claves en el pedido de Mauro Icardi por la restitución de sus hijas: "Por otro lado estamos en un momento de quiebre inminente en la restitución internacional. La semana que viene tenemos testigos, la prueba está producida y tendría que pasar a sentencia".

"Wanda ha recusado en dos o tres oportunidades al doctor Hagopian y la Cámara no le hizo lugar. Creo que es momento de que tome una decisión en breve poruqe para ser juez de la Nación hay que tener muchos cojones y muchad decisión más cuando se trata de la salud de niños", agregó.

Y remarcó en su postura: "Es reprochable los tiempos pero ha tomado decisiones como cuando ocurrió lo del Chateau. Es muy complejo ser juez también con Wanda Nara en frente porque creo que la Justicia le tiene miedo por el escándalo y por el conventillo", cerró.